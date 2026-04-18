專欄 蘇哈仔｜曼聯教頭花落誰家

卡域克轉正做曼聯主教練的呼聲原本甚高，但球隊近期走勢下滑，過去4輪英超只有1勝2和1負，加上被指換人太慢太少太保守，風評開始轉向。而般尼茅夫主教練伊拉奧拿又突然宣布季尾離隊，曼聯帥位之爭再次熱鬧起來。

伊拉奧拿的優勢，是他有3年英超執教經驗，加上與般尼茅夫約滿，毋須違約金就可加盟，成本甚低。而且曼聯關注他已久，其高強度逼搶踢法在英超評價極高，曼城哥迪奧拿稱讚他是現代足球最出色教頭之一，自他入主英超後，般尼茅夫就是同期在進攻三區成功逼搶而創造到最多射門的球隊，這正是紅魔近年努力追趕的方向，想追落後變得現代化。

卡域克轉正有暗湧

而伊拉奧拿的體系下，中堅要有出色的穿透傳送能力；要求中前場球員要敢於冒險，送出直穿心臟的傳球；同時要努力爭取第2點，形成圍堵對方之勢，這理念可絲滑套用到曼聯戰將利辛度馬天尼斯、般奴費南迪斯身上，是球隊理想的掌舵人。當然他未執教過豪門球會，又未試過帶隊踢歐戰，曼聯來季大有機會重返歐聯，能否適應紅魔的壓力，實屬疑問。

卡域克的戰術造詣、執教水平上限，肯定不及伊拉奧拿，但他踢過曼聯多年根正苗紅，加上又得到隊內大部分球員支持，轉正不會有不穩定因素。伊拉奧拿或卡域克，曼聯高層會點揀？蘇偉業



