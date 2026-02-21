專欄 蘇哈仔│曼城隨時先係四冠王真命天子

阿仙奴在周中英超補賽，領先2球下被狼隊逼和，近7輪已5度失分，目前踢多一場下領先曼城5分，換句話說手上僅剩2分優勢。由接近6年無冠，到今年4冠在眼前，這個心理轉變並不易被消化，更隨時出現藍月「螳螂捕蟬，黃雀在後」的畫面。

阿迪達於2019年尾入主阿仙奴以來，慢慢將球隊從低潮期拉起，再脫變成一支有力爭奪錦標的球隊。以球隊今季的引援力道，來到現階段有力衝擊四冠，老實說不算意外。槍手的板凳深度冠絕所有爭標份子，最關鍵還是三線人腳平均，一直領放相當合理。

阿迪達只係建隊型教練

然而開始進入衝刺階段，就要有冠軍氣質，所謂富貴險中求，即是要在個別比賽中冒險，才能取得理想成績。在任6年只得一個足總盃冠軍的阿迪達，戰術部署、臨場變動都偏向保守，以唔輸波為原則，不會輕易拚搏，這就是之前提過為何他只是一位建隊型教練，而非奪冠型教頭。近幾仗見到他在排兵佈陣都畏首畏尾，想搏又唔敢搏，如繼續下去隨時斷送冠軍。

當外界談論阿仙奴有無能力奪得四冠之際，其實曼城同樣正在衝四冠，聯賽盃將與槍手爭冠；英超表現雖時好時壞，但已追近榜首；歐聯演出不算亮麗，卻又直入16強。在兵工廠鋒芒畢露之際，藍月一直隱身，隨時「螳螂捕蟬，黃雀在後」，成為真正的四冠王。蘇偉業