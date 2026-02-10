Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 桂神開波｜紫金王朝的黃昏與曙光：奪冠還看字母哥？

專家點睇
更新時間：08:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-10 HKT

洛杉磯湖人，這支於1947年誕生於明尼蘇達雙城的籃球勁旅，自1960年西遷天使之城以來，便一直是NBA歷史上最耀眼的圖騰。從早期的謝利韋斯時代，到80年代的魔術手莊遜與天勾渣巴，再到千禧年高比拜仁與奧尼爾的OK組合，乃至近年的勒邦占士與安東尼戴維斯，湖人已豪取17座總冠軍及首屆NBA盃，其輝煌戰績在籃壇無人能出其右。
展望今季，從上屆巧妙地收購了當今NBA最佳得分王盧卡當積之外，球隊的第二焦點依然落在「不老傳奇」勒邦占士身上。這位年屆39歲、征戰第23個賽季的老將，憑藉嚴格的飲食管理與充足睡眠，依然保持驚人的競技狀態。他連續1297場得分上雙，三分球更越老越精準，從控球後衛到中鋒五個籃球比賽位置皆能勝任，實為籃壇奇蹟。與此同時，陣中年輕小將里夫斯的崛起亦令人驚喜。這位非選秀出身的球員憑藉全面的技術與球商，表現越趨成熟，甚至被譽為比肩當年謝利韋斯特的潛力股。
然而，湖人單靠上列的三頭馬車似乎不足以掩蓋球隊防守端的隱憂。面對列強環伺，湖人若想再登頂峰，目前的陣容配置恐怕力有不逮。誠如美國媒體所言，湖人隊的奪冠窗口正在縮小。除非球隊管理層能展現破釜沉舟的決心，從公鹿成功羅致「字母哥」安迪杜古普這般具統治力的超級巨星，為球隊注入頂級的攻防戰力，否則在勒邦占士職業生涯的黃昏期，紫金軍團恐難再圓冠軍夢。這不僅是對球隊運作的考驗，更是決定王朝能否延續的關鍵一着。黃興桂

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
57分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT