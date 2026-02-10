專欄 桂神開波｜紫金王朝的黃昏與曙光：奪冠還看字母哥？

洛杉磯湖人，這支於1947年誕生於明尼蘇達雙城的籃球勁旅，自1960年西遷天使之城以來，便一直是NBA歷史上最耀眼的圖騰。從早期的謝利韋斯時代，到80年代的魔術手莊遜與天勾渣巴，再到千禧年高比拜仁與奧尼爾的OK組合，乃至近年的勒邦占士與安東尼戴維斯，湖人已豪取17座總冠軍及首屆NBA盃，其輝煌戰績在籃壇無人能出其右。

展望今季，從上屆巧妙地收購了當今NBA最佳得分王盧卡當積之外，球隊的第二焦點依然落在「不老傳奇」勒邦占士身上。這位年屆39歲、征戰第23個賽季的老將，憑藉嚴格的飲食管理與充足睡眠，依然保持驚人的競技狀態。他連續1297場得分上雙，三分球更越老越精準，從控球後衛到中鋒五個籃球比賽位置皆能勝任，實為籃壇奇蹟。與此同時，陣中年輕小將里夫斯的崛起亦令人驚喜。這位非選秀出身的球員憑藉全面的技術與球商，表現越趨成熟，甚至被譽為比肩當年謝利韋斯特的潛力股。

然而，湖人單靠上列的三頭馬車似乎不足以掩蓋球隊防守端的隱憂。面對列強環伺，湖人若想再登頂峰，目前的陣容配置恐怕力有不逮。誠如美國媒體所言，湖人隊的奪冠窗口正在縮小。除非球隊管理層能展現破釜沉舟的決心，從公鹿成功羅致「字母哥」安迪杜古普這般具統治力的超級巨星，為球隊注入頂級的攻防戰力，否則在勒邦占士職業生涯的黃昏期，紫金軍團恐難再圓冠軍夢。這不僅是對球隊運作的考驗，更是決定王朝能否延續的關鍵一着。黃興桂