專欄 運動醫道│拗柴護理勿做錯 先止血消腫後活血

再介紹腳踝扭傷的資料前，不如認識多一點腳踝關節的結構，由內側的脛骨(tibia)、外側腓骨(fibula)及下方的距骨(talus)所組成，脛骨與腓骨組成遠端脛腓關節或稱脛腓聯合(distal tibiofibular joint, tibiofibular syndesmosis) ，距骨下端與腳跟的跟骨形成距下關節(subtalar joint)。骨頭間有韌帶相連，包括內外側韌帶，以維持關節穩定。脛骨與腓骨之間亦有韌帶相連接，腳踝內側韌帶是比較粗厚又大塊的三角韌帶，而外側則是較細長的三條韌帶，為前距腓韌帶、後距腓韌帶及跟腓韌帶，但三條加起來的闊度也不及內側韌帶的濶度，因此外側韌帶相比於內側韌帶沒那麼強壯，所以拗柴時，當腳掌向下而踝內翻時，就容易拉傷這些外側韌帶，特別是前方的距腓韌帶。

急性期應該的PRICE處理外（上期的介紹），亦有很多常見的誤區：

1）傷後立即熱敷或用行氣活血藥水，這樣會擴張血管，加重出血腫脹，建議在48至72小時後（根據傷患的嚴重性）才用，熱療只能在腫脹和炎症得到控制後才使用，早期應先採用冰敷來減輕發炎與腫脹。在急性期後（約48小時後），可以交替使用熱敷冷敷來緩解肌肉緊張，增加血流，幫助放鬆緊張的肌肉組織。

2）胡亂用力局部按摩揉搓， 誤以為這樣能「活絡筋骨」，但若韌帶已經受損，這樣的操作反而可能造成二次傷害或延遲癒合，因可能導致韌帶撕裂的裂口進一步移位，不能接觸而覆合，甚至更大的裂口，輕度扭傷可在48至72小時後輕柔按摩，中重度或嚴重的只可以在遠端按摩以消腫。

3） 不應過早配方活血化瘀藥物，急性期需先止血，再活血，順序顛倒會加重病情。

4）在治療過程中，使用護托或支撐帶可以幫助固定關節，減輕受傷部位的承重壓力，防止疼痛和再度受傷，而且在康復治療初期，支撐裝置有助於提供額外的承托力和保護。但長期佩戴護具不動，超過1周的完全制動休息會導致肌肉萎縮，關節粘連，針對性的運動學治療方案是可以防止此等副作用。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士