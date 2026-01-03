專欄 蘇哈仔│馬列斯卡爬頭落馬 意外不意外？

英超「Big6」中，曼聯領隊魯賓艾摩廉的帥位問題最經常被人提及，去年9月更傳到接近鳥紗不保；1個月後輪到利物浦出事，經歷各賽事4連敗後，史洛特被指已接近下課邊緣；11月尾至12月，熱刺的湯馬士法蘭克成為新一期主角，在9場所有比賽僅得2勝下，傳出已聞到魷魚香。如今馬列斯卡突然爬頭，好多球迷都指意料不到。

馬列斯卡成為今季英超「Big6」首位落台的教頭，他去季上任帶領球隊首奪歐協聯，並在不被看好下贏得擴軍至32隊後首屆世界冠軍球會盃，上屆英超又排第4，這成績絕對超乎預期。今季成績雖然有點落差，聯賽仍穩居第5；歐聯3勝1和2負排13位未算差；聯賽盃3連勝入4強，落台當然與戰績無關。

馬列斯卡比艾摩廉和史洛特更早離任，令人意外。路透社

人事關係向來都是主帥最難應付之處，在領軍贏得兩個錦標後，自然對球隊和自己有更高要求，以便在教練征途向更高處進發，最好就是有更多的決策和話語權，引援參與度更高，結果篤中老闆和管理層的死穴。贏完冠軍不久後落後，在車路士屢見不鮮，馬列斯卡不會是最後一個。

回到開初，艾摩廉、史洛特和法蘭克在換帥傳聞中，雖然經常被提及，但一直以來都沒有他們與領導層不和的消息，所以媒體間的報導「睇下就算」。蘇偉業

