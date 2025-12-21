專欄 體壇雜論｜于子迪今年大爆發獲國際認同

年僅13歲的國家游泳新星于子迪又傳出喜訊，被著名游泳雜誌Swim Swam選為2025年最佳女子青年泳手。今次Swim Swam破例將獎項頒給未達年輕游泳運動員標準年齡14歲的于子迪，證明中國在培訓年輕一代泳將方面的超卓成績得到國際認同，亦顯示體育發展在科技的協助下不斷進步，且步伐是巨大，而賽事規則上需要同步前進，修例和改革慢不得。于子迪於2025年迎來大爆發，8月世界游泳錦標賽，她於女子4X200米自由泳預賽代表中國上陣，雖然決賽她沒份上場，根據賽例仍然獲得一面銅牌，她以12歲之齡成為世錦賽史上最年輕獲牌的泳手。

Swim Swam破例選為最佳青年泳手

11月的全運會更是于子迪表演的舞台，她於200米個人混合泳、400米個人混合泳和女子4X200米自游泳共奪3金；其中200米個人混合泳更打破前輩葉詩文保持的2分07秒57亞洲紀錄和全國紀錄，而這個成績於2025年世界排名第2，僅次世界紀錄保持者麥堅杜舒。而于子迪今年200米蝶泳、200米個人混合泳和400米個人混合泳成績，於18歲以下泳手中均屬年度最佳。所以，她獲選年度最佳女子青年泳手屬實至名歸。

筆者記得于子迪在世錦賽隨國家隊奪牌，當時有傳媒質疑其未達14歲的最低參賽年齡，更要求國際泳聯修例禁止14歲以下泳手參賽。于子迪今年的成績，已經證明在運動科技協助下，運動員成熟期已推前，成績亦進步不少，比賽條例實有需要跟上步伐一同改進。 丹尼神