專欄 非帆征途｜明年帆船界非常精彩

更新時間：13:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-20 HKT

由香港遊艇會主辦的「新鴻基公司帆船香港環島大賽」已經在過去的周六順利舉行，同時代表2025年的本地帆船大賽都已經完成。要數下一個帆船大賽，便要等到聖誕新年後，明年1月10日的「HKRNVR紀念盃帆船賽」了。
2026年將會是香港帆船界非常精彩的一年，因為將有很多國際級的帆船大賽都會在明年舉行！明年3月先有兩年一度的「勞力士中國海帆船賽」，到了11月便有首次落戶亞洲的「Dragon級別帆船世界錦標賽」，這個預計是歷來規模最大、最令人期待的Dragon級別帆船世界錦標賽之一。
賽事將於明年11月21至29日舉行，現正接受報名，雖然大會暫時未公布參賽名單，但早前已有超過90支Dragon級別帆船隊表達參賽意願，預計將有超過250名參賽者來港參賽。比賽場地位於香港東部清水灣外的果洲群島附近，該區擁有8海浬的開闊水域，提供理想的比賽條件。如果擔心9日的賽事未玩夠，還可以參加在11月17至21日舉辦的首屆Dragon級別亞太錦標賽，提早投入比賽氣氛。
屆時海上岸上同樣精彩，在海上，參賽者可以好好欣賞香港的水域，體驗香港比賽的氣氛；在岸上，香港遊艇會將會一盡地主之誼，舉辦各種社交活動給參加者的隨行配偶和子女，而且他們也可以到香港的各著名景點旅遊，感受香港「盛事之都」的魅力。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。

