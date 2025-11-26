Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 非帆征途｜ 中國海帆船賽蓄勢待發

更新時間：15:31 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:31 2025-11-26 HKT

由香港遊艇會主辦的「2026勞力士中國海帆船賽」於明年3月4日起航，代表距離開賽日不足100日。這個兩年一度的賽事是香港最受歡迎的離岸賽事，也是亞洲最經典的賽事之一。參賽的隊伍將從香港維多利亞港出發，經過南中國海前往菲律賓蘇碧灣，賽程565海里。
帆妹知道的「中國海帆船賽」，一向都是來自世界各地的頂尖帆船選手的競賽舞台，例如今年7月在「海軍上將盃帆船賽」中帶船隊勇奪亞軍的郭志樑先生，是一個世界知名的離岸賽帆手，他以前便曾三度出戰「中國海帆船賽」，奪得2屆總冠軍及3屆衝線冠軍。
「中國海帆船賽」始於1962年，曾多次榮獲「亞洲最佳帆船賽」殊榮，對參加者而言，此賽事出名具挑戰性，除了需要面臨天氣、海上環境變化的挑戰，更需要避開海上的鬼網、天然氣及鑽油台等障礙，參賽者的技巧、耐力和策略都有着不同程度的考驗。
雖然帆妹不是離岸賽帆手，但對這個賽事的消息一直非常關注，因為身邊有位離岸賽的發燒友好朋友，正密鑼緊鼓的籌備以一個很特別的方式參賽。至於是甚麼特別的方式，帆船妹先在此賣個關子，稍後時間再跟大家分享。至於想報名的其他帆友，可以到「2026勞力士中國海帆船賽」官方網頁報名，截止報名日期是明年2月6日。
「帆」妹
「帆」妹

一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船,全身投入學習。

