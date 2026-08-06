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英超前瞻│熱刺斥2.37億鎊引援 中後場升級鋒線未執好

足球世界
更新時間：11:32 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:32 2026-08-06 HKT

熱刺連續兩季英超以17名完成球季後，今屆孤注一擲，至今斥資2億3,700萬鎊(約25億357萬港元)簽入6位新球員，增強實力擺脫低潮。6名新兵集中在中後場，身價合共逾1億5,000萬鎊的中場辛度東拿利和中堅雲赫基，在熱身賽表現出色，可是球隊未收購鋒將，前線攻擊力成疑。

前季英超熱刺以17名完成，但同時間贏得歐霸，仍有歐聯席位。這支倫敦豪門去季繼續低迷，季尾請來意大利籍教頭迪沙比接手，勉強護級成功，再以17名衝線。該隊持續未能踢出應有水準，新球季就算無需兼顧歐洲賽，仍斥資2億3,700萬鎊簽下6位新援，其中5人預計會成為球隊的必然正選，大軍目前有32人，板凳深厚明顯想洗頹風。

多位新援迅即融入球隊，當中以1億鎊由紐卡素來投的中場辛度東拿利，在熱身賽表現不俗，上仗2:1反勝車路士收錄士哥，他的加盟令熱刺中場線的攻守轉換能力大增。至於身價8500萬鎊的葡萄牙中場馬迪奧斯費南迪斯，亦在首場友賽贏米爾頓凱恩斯時射入世界波，為球隊一箭定江山，他和東拿利推進能力出色，令熱刺中場實力倍增。

至於以5,200萬鎊由白禮頓來投的雲赫基，與雲迪雲組成荷蘭中堅組合，為防線帶來失去多時的穩定性。中後場針對性引援，但球隊於前場暫未有新兵，蘇蘭基和李察利臣並不可靠，熱刺強化後成績料會提升，但能否取得歐戰席位，甚至乎重返歐聯，就要視乎鋒線最終的買人行動。

熱刺頭5輪英超賽程

日期 對手
22/08 賓福特(客)
29/08    紐卡素(主) 紐卡素(主)
05/09 諾定咸森林(客)
12/09 愛華頓(主)
19/09 阿士東維拉(主)

 

熱刺今夏焦點收購

球員  位置 前屬球隊 轉會費(鎊)
杜夫巴卡 門將 般尼 免費
雲赫基 中堅 白禮頓 5200萬
馬高斯辛尼斯 中堅  般尼茅夫  免費
安德魯羅拔臣 左閘 利物浦 免費
馬迪奧斯費南迪斯 中場 韋斯咸 8500萬
辛度東拿利 中場   紐卡素 1億

 

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