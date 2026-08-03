英超│曼城僅簽2人要追落後 4個位置要增援 有意柏度尼圖加強鋒力

曼城今夏只有兩名新援，當中僅中場艾利諾安達臣屬主力級別。據報球會亦理解到其引援進度落後於競爭對手，希望在英超開鑼前追落後，補充中場、翼鋒、前鋒和右閘的實力。他們的頭號目標是車路士翼鋒柏度尼圖，主教練馬列斯卡想和這位舊部再共事，藍獅標價7000萬鎊將他放售。

曼城想追落後補強4個位置

今夏曼城以破英格蘭球員轉會費紀錄的1億1600萬鎊，從諾定咸森林簽下三獅中場艾利諾安達臣，還以1250萬鎊由李斯特城引入17歲翼鋒謝利美蒙加，但此子預計是未來儲備，新球季未必會留在一隊。球隊同時亦簽下年輕門將皮亞斯查理斯，但隨即將他借予昆士柏流浪，正式加盟僅2人。藍月的引援速度比起其他豪門緩慢，其管理層亦了解到轉會市場的處境，想在英超開鑼前追落後，補強中場、翼鋒、前鋒和右閘共4個位置。

青睞柏度尼圖 馬列斯卡想與舊將再共事

《ESPN》報導，曼城的頭號目標是翼鋒柏度尼圖，曾執教車路士的馬列斯卡希望與這位舊部再共事，認為他比沙雲奴更出色，想用他來取代後者。藍獅亦願意放人，為這名26歲葡萄牙翼鋒標價7000萬鎊，消息指藍月將於日內向車路士報價，展開洽購程序。中場方面，曼城相中了效力里爾的摩洛哥中場新星保亞迪，如果隊長洛迪卡斯簡迪轉投皇家馬德里，他就是替代後者的最佳人選。

搵前鋒拍檔夏蘭特 瞄準新星高洛比

此外，他們亦想簽下一位與中鋒艾寧夏蘭特完全不同風格的前鋒，與後者互相配合，及比賽時變陣之用，目標是般尼茅夫的超新星高洛比，他們想向般茅了解其意向。同時球會亦覺得右後衛人腳不足，有意加強此位置的競爭力，藍獅的法國國腳馬路古斯圖就是理想人選。