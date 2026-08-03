友賽｜25分鐘內失4球 利物浦領先兩球反負列斯聯

利物浦與列斯聯在美國芝加哥合演季前熱身賽，「紅軍」上半場領先兩球下，下半場25分鐘內失4球，最終以2：4反負。今場利物浦兩度輸死球，蘇保斯拉爾賽後亦提醒需要更加留意，不能放過每一個細節。

利物浦上半場形勢佔優，有勞基張伯斯於7分鐘打開紀錄，域斯之後於40分鐘為「紅軍」拉開比數至2：0完半場。但下半場，紅軍後防表現失準，先於60分鐘被列斯聯的班頓阿朗臣射入破蛋一球追近；71分鐘，列斯聯的界外球奏效，卡維特利雲接應二傳在遠射破門，為列斯聯追成2：2平手。

列斯聯落後兩球下反勝利物浦。法新社

域斯為利物浦射成2：0。路透社

利物浦上半場大好形勢，但下半場連失4球反負。路透社

利物浦兩度面對手榴彈失波

之後列斯聯再入兩球，74分鐘阿朗臣的傳中，利物浦的居迪斯鍾斯未為意有敵將接近而未及時解圍，被後上的朗史達夫攻門破網；列斯聯用了14分鐘入3球反超前。卡維特利雲更於85分鐘為列斯聯埋齋；利物浦再次未能應付對手的「手榴彈」戰術，卡維特利雲近乎「複製」個人的第一球，但今次以頭槌破網。最終利物浦以2：4反負列斯聯。

蘇保斯拉爾：必須留意防守死球

中場蘇保斯拉爾賽後亦點出死球失守的問題：「今場有兩個失球都來自死球，我們必須更加留意。上季已經證明，每個細節都非常重要，包括角球、界外球等死球戰術。我們真的要做好準備，因為來季的情況會和上季一樣，每一個細節都可能左右勝負。」

利物浦以兩勝一負結束美國之旅，下場熱身賽將是下周日於晏菲路主場鬥摩納哥。蘇保斯拉爾說：「我們在這周愈來愈了解彼此。有些球員較遲歸隊，也有些人甚至還未加入。我們亦逐步認識新領隊，我認為這是很有成效的兩星期，學到很多。」