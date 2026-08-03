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沙拿尋找下一站 特拉布宗否認達成協議

足球世界
更新時間：06:30 2026-08-03 HKT
發佈時間：06:30 2026-08-03 HKT

前利物浦球星穆罕默德沙拿仍在尋找下一站，早前傳出他與比錫達斯洽談，日前再有消息指他接近加盟另一土超球隊特拉布宗。但特拉布宗主席杜安接受訪問時澄清，雙方沒有達成任何協議，但坦言「誰會不想要沙拿？」

沙拿為利物浦贏得英超。法新社
沙拿為利物浦贏得英超。法新社
沙拿在上季的煞科戰，與利物浦球迷道別。法新社
沙拿在上季的煞科戰，與利物浦球迷道別。法新社
沙拿仍在尋找下一站。法新社
沙拿仍在尋找下一站。法新社

沙拿在去季完結前，宣布約滿後不再與利物浦續約，目前他仍然是自由身球員。法國媒體《Foot Mercato》日前報道，特拉布宗接近截比錫達斯糊簽入沙拿，社交媒體亦盛傳沙拿將於周日球會59周年慶典期間正式亮相。不過，特拉布宗主席杜安接受土耳其媒體訪問時澄清：「沒有這樣的協議；他會來到特拉布宗的說法，也完全沒有這回事。如果真的有這樣的安排，我們會主動向外公布，通知傳媒，事情並非如此。」

坦言「誰會不想要沙拿？」

雖然否認已達成協議，但杜安承認，希望能簽入沙拿這種級數的球員。他說：「沙拿非常專業、極為成功、享譽全球，誰會不想要沙拿？」但他重申目前沒有與沙拿達成任何協議，甚至當被問及是否曾與沙拿接觸時，未有正面回應：「我知道大家都很關注這件事，但目前沒有協議，也沒有任何行程安排。一旦有新進展，我們一定會第一時間通知球迷。」杜安在周日的球會周年慶典上再次重申立場，「目前沒有任何協議，我從未說過談判仍在持續」。

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