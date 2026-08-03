英超｜車路士簽阿根廷中場巴高 世界盃曾與比寧咸衝突
更新時間：05:35 2026-08-03 HKT
發佈時間：05:35 2026-08-03 HKT
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車路士再宣布簽入新兵，22歲阿根廷中場巴高簽下一紙7年合約至2033年。巴高有代表阿根廷出戰今夏世界盃，印象令人最深刻一幕是被英格蘭的比寧咸打頭一刻。
簽約7年至2033年
巴高在小保加出道，2024-2025年轉投白禮頓後，先後被外借至西維爾和斯特拉斯堡，最終他在白禮頓一季後正式轉投斯特拉斯堡。在這一季，他為斯特拉斯堡於各項賽事上陣43場，攻入3球並貢獻9個助攻。
疑言語挑釁 被比寧咸打頭
這名22歲中場於今夏世界盃入選阿根廷大軍，但僅在小組賽最後一場鬥約旦，後備上陣19分鐘，其餘均坐冷板。他在今屆世界盃最令人印象深刻一幕，大概是球隊於4強以2：1擊敗英格蘭後入場慶祝，疑以言語挑釁比寧咸後，被後者打頭一下。
最終阿根廷在世界盃決賽，加時以0：1不敵西班牙飲恨。根據規定，球員休季最少應獲21天休息，預計他將會在完整休息後才與車路士大軍會合。
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