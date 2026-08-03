香港足球盛會2026｜沙比阿朗素憶執教皇馬 「留下傷痕，但已癒合」

車路士將於周三晚在香港獻技，在啟德體育園大戰祖雲達斯。這是新帥沙比阿朗素首次以車路士領隊身份，在香港督師，他回憶去季在皇家馬德里的挫折，形容是「留下一道傷痕，但已經癒合」。

沙比阿朗素的一隊執教經驗始於利華古遜，於2023-2024球季領軍以不敗姿態贏得德甲，並拿下德國盃。去季，他轉投皇家馬德里尋找新挑戰，但最終僅執教7個月便離任，據報當時他面對星光熠熠的皇馬更衣室，在管理方面遇上不少挑戰。

沙比阿朗素認為執教皇馬「留下傷痕，但已癒合」。路透社

車路士周三將與祖雲達斯在香港合演友賽。法新社

車路士訪港前最後一場熱身賽，以1：2不敵熱刺。法新社

反省之餘提醒自己向前看

這名西班牙教頭憶起去季這段經歷，說：「幸運的是，我職業生涯留下的傷痕並不多。所以，好吧，我確實留下了一道傷痕，但它已經癒合了。現在我已經走出來，也充滿動力和決心迎接下一個挑戰，就像當初接掌皇馬時一樣。」反省是尋求進步的必經過程，但沙比反省之餘還提醒自己向前看，「回望過去，我會吸收成功的地方，也會反思哪些事情做得不好。我對自己非常嚴格，不斷思考哪些地方可以做得更好，因為結果確實沒有達到預期。不過，人總要向前看」。

談建軍理念 「個性與成熟取平衡」

阿朗素來到車路士後，在轉會市場的動靜已看出他的建軍理念與「藍戰士」近年方針有別；球隊日前官宣簽入35歲的韋碧克，36歲的佐敦軒達臣亦勢將加盟。阿朗素表示：「一支球隊需要在個性與成熟取得平衡；需要有20出頭的年輕球員，也需要30歲左右的成熟球員，以及介乎兩者之間、處於不同職業階段的球員。這沒有固定公式，而是一種感覺。」而在他的足球哲學中，團隊精神比戰術更重要，「首先是團隊精神，其次才是踢出好足球，最後才是贏得比賽」。