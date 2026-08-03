香港足球盛會2026｜祖雲達斯公布大軍名單 新兵梅安尼、阿拉積比高域將隨隊

祖雲達斯已經啟程前赴香港，預料周一將抵達，並於周三晚與車路士在啟德體育園合演友賽。「老婦人」在出發之前宣布連簽高路梅安尼和阿拉積比高域，他們將與耶迪斯、麥堅尼等主力一同訪港。

梅安尼回歸 將穿9號球衣

梅安尼據報以3800萬歐元的轉會費，由巴黎聖日耳門轉投祖雲達斯。他曾經於2025年1月外借祖雲達斯半季，各項賽事上陣22場，入10球兼貢獻3次助攻；他去季再次被PSG外借，這次被借至英超的熱刺效力一季，上陣41場入5球兼交出4次助攻。他今次正式轉投祖雲達斯，將會穿上9號球衣。

梅安尼、阿拉積比高域隨隊訪港。祖雲達斯IG

祖雲達斯將於周三晚鬥車路士。祖雲達斯IG

阿拉積比高域由利華古遜加盟祖雲達斯。祖雲達斯IG

梅安尼2025年曾外借祖雲達斯半季。祖雲達斯IG

另一新兵是18歲新星阿拉積比高域，他有代表波斯尼亞出戰今夏世界盃，並在小組賽3：1擊敗卡塔爾一役貢獻入球，取得該仗最佳球員之外，協助球隊鎖定以最佳第3名出線創造歷史。祖雲達斯今晨在官方網站宣布簽入這名新星，雙方簽約5年至2031年。

阿拉積比高域憶淘汰意大利一役

阿拉積比高域與意大利足球的「初接觸」，是在3月在世界盃歐洲區外圍賽附加賽互射12碼淘汰意大利，令意大利連續3屆無緣決賽周。阿拉積比高域談及該仗表示：「那場是精彩一役，他們表現出色，真的是非常難踢。如今能夠效力意大利最大球會，是驕傲的泉源，我將要加倍努力令自己進步。」

兩名新兵均會隨隊訪港，盧卡迪利、麥堅尼、耶迪斯和干斯卡奧等主力，亦會在香港獻技。祖雲達斯訪港後將會飛赴澳洲，於8月8日鬥國際米蘭，並在8月11日鬥巴勒莫。

祖雲達斯訪港大軍名單

阿拉積比高域（Alajbegovic）

阿瑟（Arthur）

保加（Boga）

基爾臣比爾馬（Bremer）

祖安卡巴爾（Cabal）

安迪亞甘比亞素（Cambiaso）

施歷（Celik）

法蘭斯高干斯卡奧（Conceição）

約拿芬大衛（David）

迪基高里奧（Di Gregorio）

杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）

杜美斯（Durmisi）

費達歷高加迪（Gatti）

基爾普捷（Gil Puche）

卡盧路（Kalulu）

萊特基利（Kelly）

高路梅安尼（Kolo Muani）

古普美拿斯（Koopmeiners）

利仙拿（Licina）

文路爾盧卡迪利（Locatelli）

韋斯頓麥堅尼（McKennie）

米歷（Milik）

米列迪（Miretti）

拿華（Nava）

奧保阿禾度奧（Oboavwoduo）

奧胡素（Owusu）

佩連（Perin）

賓索利奧（Pinsoglio）

魯加尼（Rugani）

耶迪斯（Yildiz）

謝高華（Zhegrova）