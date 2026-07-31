意大利傳奇名將巴里斯因病去世 享年66歲

意甲班霸AC米蘭周五確認，球會傳奇守將、意大利名宿巴里斯(Franco Baresi)去世，享年66歲。

AC米蘭確認巴里斯死訊

球會在官方表示：「AC米蘭為巴里斯的離世而落淚。他的典範與深厚品格，將如同那件永遠的6號球衣一樣，永遠成為球會DNA與前行道路中不可分割、至關重要的一部份。在如此艱難的時刻，AC米蘭各巴里斯全家致以最深切的哀悼；每一名紅黑軍團的球迷，也都感到自己失去了一位至親。」

終生效力紅黑軍團 曾奪82世界盃冠軍

巴里斯於1960年5月8日出世，年僅17歲就為AC米蘭於意甲披甲，並在1978至79球季隨球隊贏得意甲冠軍。他終生僅效力AC米蘭一支球會，率隊贏得6個意甲冠軍、2個歐洲冠軍球會盃/歐聯錦標，還有3個歐洲超級盃冠軍到，到1997年以37歲之齡結束職業生涯，紅黑軍團亦隨即高掛其6號球衣，向這位永恆隊長致敬。而他亦曾代表意大利出場81次，贏得1982世界盃冠軍。

巴里斯近年受到健康問題困擾，去年8月曾接受手術移除肺結節。周三意大利媒體《都靈體育報》曾誤報其死訊，消息在意大利國內瘋傳，AC米蘭隨後發聲明否則相關報導，如今離世，終年66歲。