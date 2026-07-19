世界盃2026｜迪甘斯時代落幕 施丹9月接掌法國帥印 任期至2030年世界盃

隨著法國隊今屆世界盃之旅結束，主帥迪甘斯（Didier Deschamps）的執教時代亦正式劃上句號。據外媒報道，法國名宿施丹（Zinedine Zidane）將成為「高盧雄雞」的新一任主帥，並於9月1日正式履新，任期直到下一屆世界盃結束。

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施丹（右）將會接班迪甘斯（左）成為法國隊主帥。AFP

施丹（左）將會接班迪甘斯（右）成為法國隊主帥。AFP

施丹（中）將會接班迪甘斯成為法國隊主帥。AFP

迪甘斯正式結束14年的國家隊執教生涯會先和家人休息一段時間。AFP

知名轉會記者羅馬諾指出，法國足總早在去年11月就已經明確了由施丹接任的決定，期間從未有過動搖。目前，施丹已經組建好自己的專屬教練團隊，相關的合約文件將於本月內正式簽署。他將肩負起帶領法國隊復興的重任，領軍征戰接下來的歐國聯、2028年歐國盃，以及2030年世界盃。

另外據《隊報》披露，儘管法國足總尚未確定正式官宣的具體日期，但按雙方交換的文件顯示，9月1日已被選定為施丹及其教練團隊合約正式生效的日子，意味著他將從這一天起真正接掌法國隊的帥印。

施丹上任後將沒有太多喘息空間，馬上就要迎接9月底至10月初的歐國聯賽事。按照賽程，法國隊將在短短十多天內應付4場硬仗：9月25日作客土耳其、9月28日作客比利時、10月2日迎戰意大利，隨後在10月5日再次對陣比利時。這4場高強度的比賽，將成為施丹展示其全新戰術理念的首個考驗。