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世界盃2026｜迪甘斯結束14年法國執教生涯 指國家隊人才濟濟具備世界頂級實力

足球世界
更新時間：11:37 2026-07-19 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-19 HKT

世界盃季軍戰法國對上英格蘭，今戰大演入球騷「三獅軍團」在半場以4:0領先，法國雖一度追近成3:4，但最終英格蘭還是笑到最後以6:4取得季軍，賽後完成14年法國源家生涯，他表示一切都會有結束之時，自己也會想念法國隊，並指出法國擁有優秀的球員，具備繼續屹立世界之巔所需的一切。

迪甘斯告別法國隊 稱會休息下先

賽後迪甘斯評價今場時指，上半場表現一塌糊塗，中場時亦罕見動怒：「中場休息我我確實動怒，我很少會這樣失控，但那一到關乎全隊尊嚴、骨氣和競技品格，下半半我們差點可以完成不可能的翻盤，可惜未能把握，客觀而言下半場的表現才匹配到法國真實水平。」

迪甘斯在世界盃前已宣布將在今屆後離任，正式結束14年的國家隊執教生涯，他在任期間為法國帶來世界盃一冠一亞，加上一次歐國聯冠軍和歐國盃亞軍，經歷過法國隊的高山低谷，他亦總結這14年的國家隊生涯：「我和教練組為這支法國隊耕耘多年，有些人認為我執教太久，但這段歲月我們見證過無數高光時刻，十幾年來始終把法國隊穩定在世界頂尖行列，我們未再能站上冠軍頒獎台，但隊內有大批年輕球員完成首屆世界盃歷練，未來亦將繼續成長，法國隊人才儲備充足，完全具備持續登頂、拿下各類冠軍的可能性。」迪甘斯也衷心祝願繼任者和法國隊一切順利，而提到去向他則透露：「我和法國隊的旅程就到這裏了，但我還不算太老，我會先和家人休息一段時間先。」暗示未來可能還會執教。
 

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