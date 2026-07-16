Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙

足球世界
更新時間：05:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：05:03 2026-07-16 HKT

世界盃決賽將由衛冕的阿根廷大戰西班牙。今晨的4強賽事，英格蘭在55分鐘先開紀錄，但阿根廷末段圍攻，於85、92分鐘連入兩球，以2：1反勝英格蘭晉身決賽，繼續衛冕之路。

上半場兩軍有小衝突。美聯社
上半場兩軍有小衝突。美聯社
上半場兩軍球員多次埋身肉搏。美聯社
上半場兩軍球員多次埋身肉搏。美聯社
美斯被貼身看管。美聯社
美斯被貼身看管。美聯社

上半場兩軍19次犯規

英格蘭正選陣容對比上一場有3個調動，史賓斯和列斯占士分別擔任左、右閘，摩根羅渣士則取代馬度基出任右翼。今場大戰氣氛濃烈，3分鐘兩軍球員已經有小衝突。補水暫停後，比克福特的傳球犯錯，令英格蘭後防出現險象，但最終有驚無險。

半場零中目標埋門

上半場兩軍直至30分鐘均未有射門，是自1966年有紀錄以來首次。兩軍半場合共有19次犯規，比賽節奏斷斷續續，英格蘭到33分鐘有一次左路罰球，但史東斯跳頂斜出。至於阿根廷於38分鐘有一記具威脅射門，安素費南迪斯在禁區外起腳，僅僅高出。兩軍半場沒有攻門中目標，互交白卷。

安東尼哥頓為英格蘭打開紀錄。路透社
安東尼哥頓為英格蘭打開紀錄。路透社
英格蘭於55分鐘打開紀錄。美聯社
英格蘭於55分鐘打開紀錄。美聯社
史賓斯有一記關鍵鏟球。路透社
史賓斯有一記關鍵鏟球。路透社
哥頓助英格蘭領先1：0。路透社
哥頓助英格蘭領先1：0。路透社

哥頓55分鐘開紀錄

阿根廷於47分鐘有一記具威脅埋門，門將達米安馬天尼斯大腳踢上前，史賓斯有所誤判，最終由艾華利斯於右路窄位連環射門，第一記被比克福特救出，第二次起腳省中人中網側。英格蘭於55分鐘打開紀錄，摩根羅渣士一記右路傳球，安東尼哥頓從後楔前，第一時間撞射破網，助英格蘭領先1：0。兩分鐘後英格蘭防線出現危機，但史賓斯準確鏟走基利安奴施蒙尼的腳下球，化解險象。

阿根廷之後強攻，在69分鐘美斯於右路傳中，干沙利斯頭槌攻門極具威脅，但比克福特反應快撲走皮球。76分鐘，阿根廷再次右路傳中，但麥亞里士打的頭槌頂中柱，之後剛後備入替的迪保羅再來一記傳中，再次由麥亞里士打頭槌攻門，今次被比克福特沒收。78分鐘到美斯在中路傳至左路，但干沙利斯的頭槌僅僅斜出。

安素費南迪斯為阿根廷扳平。路透社
安素費南迪斯為阿根廷扳平。路透社
阿根廷於86分鐘扳平。路透社
阿根廷於86分鐘扳平。路透社

英格蘭縮後 頂不住阿根廷強攻

英格蘭主帥杜曹之後作出調動，換走迪格蘭賴斯和列斯占士，由尼高奧萊利和丹般恩入替。但英格蘭無法頂住阿根廷的攻勢，安素費南迪斯於85分鐘的遠射為球隊扳平1：1。92分鐘，麥亞里士打的射門中柱，之後美斯右路用右腳傳中，馬天尼斯為阿根廷反超前2：1。最終阿根廷憑着7分鐘內連入這兩球，以2：1反勝英格蘭，衛冕最後一關是西班牙。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
9小時前
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
10小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
9小時前
鍾景輝追思會｜張達明坐輪椅到場  身形比4月時更瘦削  健康狀況再惹關注
01:26
鍾景輝追思會｜張達明坐輪椅到場  身形比4月時更瘦削  健康狀況再惹關注
影視圈
13小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
23小時前
鍾景輝追思會丨莫家堯激罕現身再踏演藝舞台向King Sir致敬 退出娛樂圈逾廿年掌管家族生意
鍾景輝追思會丨莫家堯激罕現身再踏演藝舞台向King Sir致敬 退出娛樂圈逾廿年掌管家族生意
影視圈
10小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
19小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
20小時前
DSE放榜決意北上讀大學！ 應屆考生1原因棄本地升學 親戚急勸退失敗 網民：唔好干涉人決定...
八達通11大快閃優惠！惠康超市減$15/美心中菜減$50/跨境直通巴減$10 簡單2步即領券
生活百科
14小時前