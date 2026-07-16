世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙

世界盃決賽將由衛冕的阿根廷大戰西班牙。今晨的4強賽事，英格蘭在55分鐘先開紀錄，但阿根廷末段圍攻，於85、92分鐘連入兩球，以2：1反勝英格蘭晉身決賽，繼續衛冕之路。

上半場兩軍有小衝突。美聯社

上半場兩軍球員多次埋身肉搏。美聯社

美斯被貼身看管。美聯社

上半場兩軍19次犯規

英格蘭正選陣容對比上一場有3個調動，史賓斯和列斯占士分別擔任左、右閘，摩根羅渣士則取代馬度基出任右翼。今場大戰氣氛濃烈，3分鐘兩軍球員已經有小衝突。補水暫停後，比克福特的傳球犯錯，令英格蘭後防出現險象，但最終有驚無險。

半場零中目標埋門

上半場兩軍直至30分鐘均未有射門，是自1966年有紀錄以來首次。兩軍半場合共有19次犯規，比賽節奏斷斷續續，英格蘭到33分鐘有一次左路罰球，但史東斯跳頂斜出。至於阿根廷於38分鐘有一記具威脅射門，安素費南迪斯在禁區外起腳，僅僅高出。兩軍半場沒有攻門中目標，互交白卷。

安東尼哥頓為英格蘭打開紀錄。路透社

英格蘭於55分鐘打開紀錄。美聯社

史賓斯有一記關鍵鏟球。路透社

哥頓助英格蘭領先1：0。路透社

哥頓55分鐘開紀錄

阿根廷於47分鐘有一記具威脅埋門，門將達米安馬天尼斯大腳踢上前，史賓斯有所誤判，最終由艾華利斯於右路窄位連環射門，第一記被比克福特救出，第二次起腳省中人中網側。英格蘭於55分鐘打開紀錄，摩根羅渣士一記右路傳球，安東尼哥頓從後楔前，第一時間撞射破網，助英格蘭領先1：0。兩分鐘後英格蘭防線出現危機，但史賓斯準確鏟走基利安奴施蒙尼的腳下球，化解險象。

阿根廷之後強攻，在69分鐘美斯於右路傳中，干沙利斯頭槌攻門極具威脅，但比克福特反應快撲走皮球。76分鐘，阿根廷再次右路傳中，但麥亞里士打的頭槌頂中柱，之後剛後備入替的迪保羅再來一記傳中，再次由麥亞里士打頭槌攻門，今次被比克福特沒收。78分鐘到美斯在中路傳至左路，但干沙利斯的頭槌僅僅斜出。

安素費南迪斯為阿根廷扳平。路透社

阿根廷於86分鐘扳平。路透社

英格蘭縮後 頂不住阿根廷強攻

英格蘭主帥杜曹之後作出調動，換走迪格蘭賴斯和列斯占士，由尼高奧萊利和丹般恩入替。但英格蘭無法頂住阿根廷的攻勢，安素費南迪斯於85分鐘的遠射為球隊扳平1：1。92分鐘，麥亞里士打的射門中柱，之後美斯右路用右腳傳中，馬天尼斯為阿根廷反超前2：1。最終阿根廷憑着7分鐘內連入這兩球，以2：1反勝英格蘭，衛冕最後一關是西班牙。