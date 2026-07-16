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世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評

足球世界
更新時間：05:55 2026-07-16 HKT
發佈時間：05:55 2026-07-16 HKT

英格蘭於4強領先1球後，被阿根廷於末段連入兩球，最終以1：2反負，無緣決賽。英格蘭主帥杜曹於72分鐘起先後換3名守將入場，希望守住勝局的如意算盤打不響。多名英格蘭名宿批評調動過於保守，祖赫特更提及前主帥、同樣被批保守的修夫基。

「三獅軍團」於55分鐘憑安東尼哥頓的入球領先，但之後阿根廷圍攻；這名英格蘭入球功臣於72分鐘被換出，由干沙入替。此時加利尼維利已經點出英格蘭防線縮得太後，而阿根廷多番強攻，危險訊號已經響起。

美斯兩獻助攻

82分鐘，杜曹再換入丹般恩和尼高奧萊利。長時間縮後、以及由4後衛改成5後衛，令英格蘭欠缺壓迫。根據《BBC》的走動圖，美斯在英格蘭入球後，大部分時間在禁區外右輔位游走，利用英格蘭縮後製造的空間。最終安素費南迪斯85分鐘的遠射得手，92分鐘馬天尼斯頭槌為阿根廷反勝，兩球均來自美斯的助攻。

英格蘭以1：2反負阿根廷。路透社
英格蘭以1：2反負阿根廷。路透社
阿根廷擊敗英格蘭，晉身決賽。路透社
阿根廷擊敗英格蘭，晉身決賽。路透社
英格蘭4強止步。路透社
英格蘭4強止步。路透社
杜曹的調動惹批評。路透社
杜曹的調動惹批評。路透社

祖赫特：看不到與修夫基之間的改變

祖赫特賽後提及前主帥修夫基：「我相信修夫基現在一定在家中看這場比賽。當英格蘭領先、面對大戰時，他經常因為過早死守而受到批評。但我看不到今天有任何改變。杜曹之前獲得不少讚賞，但他這麼早就調動，我認為這反映出他自己都不相信球隊，不認為球隊還能再給阿根廷致命一擊。」

至於舒利亞認為，同樣戰術在不同對手效果不同：「對挪威和墨西哥時，對手或許沒有阿根廷那樣的控球能力、把握機會能力，以及那種鬥志。他太早打出自己的牌，希望能夠守到最後，但結果適得其反。」

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