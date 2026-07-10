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英超｜曼聯落實10萬座新主場選址！毗鄰奧脫福建「體育特區」 預計每年帶動73億鎊經濟效益

足球世界
更新時間：16:19 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:19 2026-07-10 HKT

曼聯球迷期待已久的「夢劇院」升級大計終於迎來突破性進展！曼聯會方今日正式公布了擬建的10萬座位新主場選址，標誌著奧脫福（Old Trafford）地區長遠重建願景邁出重要的一大步。新球場將選址於現有奧脫福球場西北面約350米處，並將作為特拉福德碼頭區（Trafford Wharfside）龐大重建計劃的核心地標，誓要打造一個世界級的全新「體育特區」。

距現址僅350米 完美保留紅魔傳統與氣氛

這份極具野心的重建藍圖由特拉福德議會發布，並獲得大曼徹斯特聯合管理局（GMCA）等多個官方機構全力支持。據規劃，曼聯的新主場將坐落於現有奧脫福球場西北方大約350米處。這個距離不僅能讓球迷延續多年的比賽日傳統與賽前儀式，更能無縫過渡到全新的現代化觀賽體驗。
這個全新打造的「體育特區（Stadium District）」將以新主場為旗艦地標，專為體育、娛樂及全年無休的活動而建。此外，藍圖中亦包含了全新及升級的公共交通網絡、鐵路連接，以及完善的步行和單車基建。

牽動150公頃重建 創造4.8萬就業機會

除了為紅魔鬼建造新家外，新球場更將成為活化整個社區的「催化劑」。這項佔地150公頃的綜合發展項目，預計將為當地創造多達48,000個就業機會，並提供15,000個新住宅單位。據估計，整個重建計劃每年將可為英國經濟帶來高達73億英鎊（約730億港元）的巨大收益。

高層承諾：票價大眾化 與球迷共建世界級主場

曼聯新球場發展行政總裁羅奇（Collette Roche）對此項劃時代的計劃充滿期待：「這份藍圖的發布是我們旅程中的重要里程碑。我們將為曼聯打造一個世界級的新家，並為特拉福德及大曼徹斯特帶來一個充滿活力的新區。這是一次千載難逢的機會，將為支持者、當地社區乃至整個地區帶來延續數十年的長遠利益。」
羅奇亦大派定心丸，強調新球場將保留奧脫福的靈魂：「選址毗鄰奧脫福，讓我們得以保留對球迷至關重要的歷史傳承和比賽日儀式。我們致力於『與球迷一起』建造這座球場，而不僅僅是『為他們』而建。球場氣氛、大眾化的票價以及無障礙設施，將永遠是我們計劃的核心。」隨著選址塵埃落定，曼聯的新主場計劃即將邁入實質的設計與開發階段。

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