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世界盃2026｜追平賓施馬尷尬紀錄！ 麥巴比成法國史上世盃射失極刑第2人

足球世界
更新時間：10:51 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:51 2026-07-10 HKT

法國當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在世界盃8強 2:0擊敗摩洛哥之戰，上半場主射12碼被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）撲出，成為法國男足世界盃歷史上，僅僅第二位在常規時間內射失 12碼的球員，追平了前輩賓施馬（Karim Benzema）在12年前的尷尬紀錄！

世界盃淘汰賽晉級圖

麥巴比射失12碼與賓施馬睇齊

翻查法國隊光輝的世界盃歷史，今屆世界盃之前他們累計共獲得過16次12碼，並成功射入了其中的15球，唯一在常規時間射失12碼的是賓施馬。他於2014年巴西世界盃，分組賽對陣瑞士34分鐘主射極刑被撲出，但之後他在67分鐘取得士哥，協助法國最終大勝 5:2。
今屆賽事，法國先於16強對巴拉圭獲得12碼並由麥巴比射入奠定1:0勝局。到今場8強對摩洛哥，麥巴比在上半場主射12碼宴客，成為第2位在世界盃法定時間射失12碼球員；但他與前輩賓施馬一樣，以入球將功補過，領軍淨勝2:0。目前為止，法國於世界盃史上合共獲得18記12碼射入16球，極刑命中率高達 88%。
這次射失也是麥巴比個人世界盃生涯 4 次主射 12 碼中的首次失手。在此之前，他在 2022 年卡塔爾世界盃決賽上面對阿根廷神勇門將達米安馬天尼斯（Damian Martinez），曾兩度冷靜罰入12碼。

生涯 66 射15次「宴客」

麥巴比在球會及國家隊是首席劊子手，但數據顯示他職業生涯的12碼效率其實麻麻，其生涯累計66次主射12碼，今次已經是第 15 次射失。而他職業生涯中最痛徹心扉的一次失手，莫過於 2020 年歐洲國家盃16強對瑞士的12碼大戰，當時瑞士頭5輪均射入，而法國頭4輪亦全中，麥巴比主射關鍵最後一球 12 碼被瑞士門將蘇馬（Yann Sommer）神勇撲出，法國12碼輸4:5，直接導致奪標熱門的高盧雄雞出局，成為他生涯至今難以磨滅的陰影。

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