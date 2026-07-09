英超│曼聯接近簽下車路士中場安達利山度士 傳轉會費5000萬鎊

英國媒體《衛報》報導，曼聯接連失落多位中場目標後，已將注意力轉移到車路士的巴西中場安達利山度士(Andrey Santos)身上。消息指藍獅希望籌集資金讓新帥沙比阿朗素引援，願意放售這名22歲中場，標價5000萬鎊。

曼聯轉目標斟安達利山度士

曼聯近日在中場爭奪戰中，接連爭輸了艾利諾安達臣、馬迪奧斯費南迪斯和辛度東拿尼，他們已將目標轉移，相中了車路士的年輕巴西中場安達利山度士。消息指紅魔青睞這名攻守兼備的全能中場多時，認為他年輕有進步空間，加上轉售能力高，是重紅中場的理想人選。他去季已成為藍獅中場的主要輪換成員，各賽事出場43次，收錄3入球4助攻，但藍獅希望籌集資格購買新帥沙比阿朗素合適的球員，所以接受曼聯的報價，售出套現再買其他新援。

轉會費5000萬鎊

意大利轉會專家羅馬諾就透露，曼聯與車路士就安達利山度士的轉會費達成共識，基礎轉會費為4800萬鎊，還有容易達成的200萬鎊附加條款，總費用預計5000億鎊。同時藍獅還有山度士下次轉會的10%分成。羅馬諾續指此子將在24小時內進行體測，周末之前簽約作實。