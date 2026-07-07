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世界盃2026｜C朗3記攻門未果 最後一舞留憾淚灑賽場

足球世界
更新時間：06:24 2026-07-07 HKT
發佈時間：06:24 2026-07-07 HKT

隨着葡萄牙於16強不敵西班牙出局，41歲的C朗拿度完成最後一舞，帶着遺憾離開這個足球壇終極夢想賽場。C朗在球證鳴笛一刻雙手抱頭，他一開始強忍淚水，但最後還是淚灑賽場。

C朗上半場有兩記攻門，均被西班牙門將西蒙救出；下半場再有1次攻門，但都未能為葡萄牙打破僵局。91分鐘，西班牙憑後備上陣僅5分鐘的馬連奴，單刀射破葡萄牙大門，C朗的世盃夢只差幾分鐘便破碎。葡萄牙在末段強攻，但均無功而還，最終以0：1落敗，16強止步。

今屆再添紀錄 六屆入球史上首人

賽前C朗承認今屆會是最後一次參加世界盃，創出無數紀錄的他在今屆增添了首名六屆入球球員這一項。球證吹起完場哨聲的一刻，C朗雙手抱頭，之後更淚灑賽場，向現場球迷揮手告別。雖然C朗承認今次是最後一屆世界盃，但他尚未就會否從國家隊退役表達意願；他目前為葡萄牙上陣233次入146球。

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