世界盃2026│C朗於大賽淘汰賽對西班牙無好結果 想領葡萄牙勝出「雙牙」大戰有難度

葡萄牙和西班牙於香港時間今晚深夜3時上演「雙牙」大戰，爭奪美加墨世界盃8強席位。前者隊長C朗拿度在上圈32強入波，取得個人首個世盃淘汰賽入球，今仗當然想再下一城，然而他歷來於國際大賽淘汰賽面對西班牙都沒有好結果，交手2次全部出局，今場要破宿命有一定難度。(Now616、618、688台周二凌晨3:00直播)

葡萄牙和西班牙於香港時間今晚深夜3時上演「雙牙」大戰，爭奪美加墨世界盃8強席位。法新社

C朗兩次於大賽淘汰賽對西班牙都出局

第6屆參加世盃的C朗拿度，過去5屆曾2次對西班牙，首次是2010年南非世界盃。兩軍當時於16強碰頭，即與今場相同階段，以隊長身份帶隊出場的C朗沒有入球和助攻，球隊亦輸0:1，狂牛就一直殺入決賽並奪冠而回。第2次是2018年俄羅斯世盃，那次是分組賽相遇，C朗大演帽子戲法率隊逼和3:3。

C朗兩次於大賽淘汰賽對西班牙都出局。新華社

今場力爭世盃淘汰賽第2球

而在歐洲國家盃賽場，葡軍和西班牙曾於2012年的4強相遇，兩軍於法定時間和加時賽和0:0，葡萄牙互射12碼輸2:4，值得一提葡軍射完4輪後已落敗，隊長C朗拿度原本安排於第5輪主踢，可是沒有機會，狂牛最終亦順利取得冠軍。向前推進8年，葡萄牙和西班牙於分組賽亦曾交，C朗沒有入球和助攻，但球隊贏1:0。

C朗於兩項大賽淘汰賽合共對過西班牙2次，沒有入球之餘，球隊悉數敗陣出局。

