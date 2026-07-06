Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│C朗於大賽淘汰賽對西班牙無好結果 想領葡萄牙勝出「雙牙」大戰有難度

足球世界
更新時間：18:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-06 HKT

葡萄牙和西班牙於香港時間今晚深夜3時上演「雙牙」大戰，爭奪美加墨世界盃8強席位。前者隊長C朗拿度在上圈32強入波，取得個人首個世盃淘汰賽入球，今仗當然想再下一城，然而他歷來於國際大賽淘汰賽面對西班牙都沒有好結果，交手2次全部出局，今場要破宿命有一定難度。(Now616、618、688台周二凌晨3:00直播)

葡萄牙和西班牙於香港時間今晚深夜3時上演「雙牙」大戰，爭奪美加墨世界盃8強席位。法新社
葡萄牙和西班牙於香港時間今晚深夜3時上演「雙牙」大戰，爭奪美加墨世界盃8強席位。法新社

C朗兩次於大賽淘汰賽對西班牙都出局

第6屆參加世盃的C朗拿度，過去5屆曾2次對西班牙，首次是2010年南非世界盃。兩軍當時於16強碰頭，即與今場相同階段，以隊長身份帶隊出場的C朗沒有入球和助攻，球隊亦輸0:1，狂牛就一直殺入決賽並奪冠而回。第2次是2018年俄羅斯世盃，那次是分組賽相遇，C朗大演帽子戲法率隊逼和3:3。

C朗兩次於大賽淘汰賽對西班牙都出局。新華社
C朗兩次於大賽淘汰賽對西班牙都出局。新華社

今場力爭世盃淘汰賽第2球

而在歐洲國家盃賽場，葡軍和西班牙曾於2012年的4強相遇，兩軍於法定時間和加時賽和0:0，葡萄牙互射12碼輸2:4，值得一提葡軍射完4輪後已落敗，隊長C朗拿度原本安排於第5輪主踢，可是沒有機會，狂牛最終亦順利取得冠軍。向前推進8年，葡萄牙和西班牙於分組賽亦曾交，C朗沒有入球和助攻，但球隊贏1:0。

C朗於兩項大賽淘汰賽合共對過西班牙2次，沒有入球之餘，球隊悉數敗陣出局。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
3小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
6小時前
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
3小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
影視圈
5小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
7小時前
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
影視圈
2小時前