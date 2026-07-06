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轉會｜曼城勢截阿仙奴糊簽李城神童 杜費斯成摩連奴第四簽

足球世界
更新時間：06:25 2026-07-06 HKT
發佈時間：06:25 2026-07-06 HKT

根據《天空體育》報道，李斯特城16歲新星蒙加的爭奪戰，曼城力壓阿仙奴成為贏家，「藍月」將支付1250萬鎊。

蒙加在7月10日將迎來17歲生日，屆時他可以簽下首份職業合約。他在2025年4月7日，以15歲271天之齡首次代表李斯特城在英超上陣鬥紐卡素；這個紀錄，目前是英超史上出場年齡第3小，僅次阿仙奴的麥斯杜文和諾雲拿利。他已為李城一隊上陣47場，頁獻1入球2助攻。

杜費斯由國際米蘭加盟皇家馬德里。美聯社
杜費斯由國際米蘭加盟皇家馬德里。美聯社
蒙加勢將加盟曼城。法新社
蒙加勢將加盟曼城。法新社
蒙加去年以15歲271天之齡，首次代表李斯特城在英超上陣鬥紐卡素。法新社
蒙加去年以15歲271天之齡，首次代表李斯特城在英超上陣鬥紐卡素。法新社

曼城將支付1250萬鎊

阿仙奴曾就簽入這名神童，與李斯特城展開談判。但根據《天空體育》的報道指，蒙加在阿仙奴對自己的興趣更明確後，傾向加盟「槍手」，但阿仙奴不願接受李斯特城的估值，最終放棄簽入對方。曼城據報將會支付最高1250萬鎊。

皇馬1730萬鎊簽杜費斯

西甲方面，皇家馬德里官宣今夏第四簽，從國際米蘭收購荷蘭守將杜費斯，轉會費為1730萬鎊；杜費斯與皇馬簽約4年。這名30歲荷蘭國腳效力國際米蘭5年，贏得兩次意甲冠軍，並助球隊兩度殺入歐聯決賽，他成為摩連奴今夏第4個收購，球隊早前已經簽入干尼迪、貝拿度施華和古古列拿。

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