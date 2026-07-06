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世界盃2026｜高普同意執教德國 紅牛要求足總支付賠償金

足球世界
更新時間：06:13 2026-07-06 HKT
發佈時間：06:13 2026-07-06 HKT

德國在世界盃32強不敵巴拉圭出局後，教頭拿高士文請辭。前利物浦領隊高普親證同意接手，正與德國足總洽商。他目前正出任紅牛全球足球總監，據報有股東希望向德國足總索償。

高普勢將接掌德國帥位。美聯社
高普勢將接掌德國帥位。美聯社
拿高士文已經請辭。美聯社
拿高士文已經請辭。美聯社
德國今屆於32強不敵巴拉圭出局。美聯社
德國今屆於32強不敵巴拉圭出局。美聯社

「事情進展得相當快」

在世界盃擔任評述的高普，在Magenta TV節目上親自確認正與德國足總洽商：「是的，我可以確認這些談判，事情進展得相當快。拿高士文已經辭職，德國足總正在物色繼任人，過程中，他們與我接觸了。」而意大利轉會專家羅馬諾形容，這次聘任已經接近完成，目前各方正就高普離開紅牛的細節協調。

與紅牛合約期至2029年

高普於2024年離開利物浦後，目前正出任紅牛集團的全球足球總監，他表示：「我與紅牛有約在身，非常享受這份工作。我通常會尊重合約，但我亦已表明有興趣與德國足總談判。我需要與老闆談一談，我們已就此討論過，我相信他不會阻攔我。我在紅牛工作了19個月，理想情況是皆大歡喜。」

高普與紅牛的合約期到2029年，根據《天空體育》的報道指，紅牛內部部分人士對德國足總公開提及與高普談判感到不滿，紅牛股東正堅持要求德國足總支付賠償金；德國足總從未就任命國家隊主帥支付過賠償。

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