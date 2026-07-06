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世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史

足球世界
更新時間：06:05 2026-07-06 HKT
發佈時間：06:05 2026-07-06 HKT

世界盃16強大戰，巴西面對挪威上半場有古馬尼斯12碼被救出。挪威後有門將尼蘭特力保不失，前線有夏蘭特下半場梅開二度，巴西完場前有尼馬射入12碼，挪威仍以2：1擊敗「森巴兵團」晉級。挪威繼續將隊史在世界盃最佳成績推前，他們8強對手將是稍後出場的英格蘭和墨西哥的勝方。

挪威食詐糊 巴西12碼宴客

兩軍上半場初段均有一次黃金機會。挪威入局較快，3分鐘將皮球送入網窩，奧迪加特直線傳予阿歷山大索洛夫，後者傳中予柏德列貝治第一時間射入；但旁證立即舉旗示意，指傳中的阿歷山大索洛夫越位在先，入球無效。巴西方面，根夏10分鐘在禁區內被基斯杜化艾查鏟跌，球證第一時間指並沒有12碼。VAR指示球證到場邊睇片後，球證改判巴西獲得12碼，但般奴古馬雷斯的操刀，被挪威門將尼蘭特救出。

巴西和挪威到上半場末段，再各有一次單刀機會。先是40分鐘，奧迪加特在己隊禁區邊失控球，最終巴西的雲尼斯奧斯祖利亞的窄位射門，被尼蘭特用腳擋出。挪威到上半場補時3分鐘，到奧迪加特有一記面對艾利臣的黃金機會，後者出迎夠快封好位並擋到皮球。兩軍半場互交白卷。

安迪歷單刀失機

59分鐘，後備入替的安迪歷上陣僅1分鐘，便接應雲尼斯奧斯的直線形成單刀，但他面對出迎的尼蘭特射斜。巴西的攻勢開始入肉，但無論是拉恩域陀的遠射，還是古馬雷斯的近射，均被尼蘭特化解。

夏蘭特楔贏加比爾開紀錄

挪威之後有兩記左路傳中，但夏蘭特均差一步未能接應。到79分鐘，夏蘭特終於為挪威打破僵局，他接應左路傳中楔贏加比爾頭槌頂破艾利臣十指關，助挪威領先1：0。夏蘭特在90分鐘再遠射破門，攻入個人今屆第7球，入球數目暫時比肩麥巴比和美斯。巴西補時獲得12碼，由尼馬操刀中鵠但為時已晚，挪威最終以2：1擊敗巴西，8強對手將是英格蘭和墨西哥的勝方。

尼馬於67分鐘後備上陣。美聯社
尼馬於67分鐘後備上陣。美聯社
夏蘭特為挪威打開紀錄。美聯社
夏蘭特為挪威打開紀錄。美聯社
夏蘭特與加比爾鬥法。美聯社
夏蘭特與加比爾鬥法。美聯社
安迪歷單刀射斜。美聯社
安迪歷單刀射斜。美聯社

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