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世界盃2026｜首發卻形同神隱！舒利亞、尼維利狠批沙卡與拉舒福特「未夠班」

足球世界
更新時間：09:43 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:43 2026-06-28 HKT

英格蘭在世界盃L組尾輪以2:0擊敗巴拿馬，首名殺入淘汰賽。然而，勝仗背後球隊的進攻運作再次惹來非議。英格蘭名宿舒利亞（Alan Shearer）及加利尼維利（Gary Neville）賽後毫不客氣，公開點名批評兩名正選翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特（Marcus Rashford）表現如同隱形，直斥兩翼癱瘓令球隊老鼠拉龜！

舒利亞斥用球效率低

英軍今仗憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）下半場一傳一射，協助哈利卡尼（Harry Kane）建功鎖定2:0勝局。但在沉悶的上半場，主帥杜曹在場邊怒氣沖沖，更在飲水時間對著兩翼大聲咆哮。
舒利亞直斥英格蘭雙翼的表現：「我不需要看數據，單憑雙眼已看到拉舒福特和沙卡雖然參與了大部分攻勢，但他們用球後的威脅實在太不夠了。這令人非常失望，開賽10分鐘後他們的表現便直線下滑。」

尼維利嘆欠創造力

加利尼維利付和道：「我們缺乏細節和創造力，邊路球員的最後一傳極為差勁。」另一名宿堅尼（Roy Keane） 亦指英軍頂級球星完全沒有現身，像被拉低了水平。幸好，英軍在比寧咸拯救下鎖定首名，成功避開法、德、荷及西班牙的「死亡半區」。杜曹賽後呼籲放眼未來：「淘汰賽是全新開始，我們要重整旗鼓更進一步！」

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