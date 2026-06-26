世界盃2026｜19場不敗神話起點 荷蘭32強碰摩洛哥迎「超級吉兆」

荷蘭以2勝1和積7分鎖定F組首名晉級，32強將硬撼北非球隊摩洛哥。這場大戰對荷蘭而言可謂撞正「超級吉兆」，皆因橙衣軍團保持的世界盃分組賽19場不敗神話，32年前的起點，正是一場擊敗摩洛哥的戰役。

分組賽不敗神話 32年前贏摩洛哥起步

荷蘭在今屆分組賽表現強勢，末輪3:1擊敗突尼斯後，將分組賽連續不敗紀錄推至19場。荷蘭上一次在分組賽輸波，已是1994年美國世界盃1:2不敵比利時，而該仗後，荷蘭隨即以2:1擊敗摩洛哥，正式開啟了這段橫跨32年的不敗神話。

「非洲剋星」 歷史數據佔盡優勢

除了不敗起點的吉兆，荷蘭歷來更是非洲球隊的剋星，在世盃對戰非洲球隊錄得5勝1和的不敗戰績。自1990年世盃1:1和埃及後，隨後5次面對非洲球隊全勝，對手包括摩洛哥、科特迪瓦、喀麥隆、塞內加爾和突尼西亞。

雖然摩洛哥上屆爆冷奪得殿軍，今屆於C組次名晉級實力不容忽視，但面對歷史數據與「幸運迴圈」加持的荷蘭，橙衣軍團被睇好可複製32年前的勝利，昂首殺入16強。

