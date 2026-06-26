世界盃2026｜土耳其3:2反勝美國挽回面子 美國照樣首名晉級對波斯尼亞

世界盃D組尾輪美國對土耳其的例行公事，兩隊於沒有心理包袱下合演一場對攻戰，美國先開紀錄後被土耳其連入兩球，半場領先2:1。東道主之一的美國下半場一度由施巴斯坦貝赫達建功追和2:2，而土耳其補時由卡恩阿耶漢射入絕殺球勝3:2，打開分組勝利之門為球隊挽回面子；但無阻美國以首名出線32強將對波斯尼亞。

土耳其半場領先2:1

東道主之一的美國由於已篤定首名出線，今仗正選作出多達9個調動。對手土耳其亦篤定包尾出局，雙方無壓力下甫開賽即對攻。副選出擊的美國僅3分鐘便藉著左路角球，由後衛奧斯頓查斯迪遠注接應快射入網閃電開紀錄。

戰至10分鐘，土耳其主將艾迪古拿接應巴列斯耶馬斯橫傳，12碼點附近面對美國門將輕鬆射入網，取得該隊今屆世界盃首個入球，助土耳其扳平1:1。美國於29分鐘差點再領先，右路角球傳中，麥堅門前射入，可惜越位在先入球無效。大難不死，土耳其兩分鐘後由奧簡高古接應左路底線傳中，門前撞射入網，反超前2:1完半場。

美國換邊後於48分鐘，由施巴斯坦貝赫達乘對方解圍不遠，於禁區頂狂抽入網，助東道主追平2:2。

美國輸波仍首名出線

補時階段，土耳其由卡恩阿耶漢門前建功反勝3:2，終於打開分組勝利之門，為球隊挽回面子。東道主美國輸波仍以首名出線32強將對波斯尼亞。