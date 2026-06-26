世界盃2026｜荷蘭3:1輕取突尼西亞 首名晉級32強對摩洛哥

美加墨世界盃 F 組最後一輪，荷蘭以 3:1 擊敗賽前已篤定小組包尾出局的突尼西亞， 3 戰 2 勝 1 和不敗累積 7 分，以 2 分壓倒同日和波的日本，以小組首名晉級 32 強淘汰賽，成功避過於 32 強硬撼巴西。橙軍將會與 C 組次名的摩洛哥爭奪 16 強席位。

荷蘭半場領先2:0

兩戰的突尼西亞賽前已肯定出局，荷蘭仍要爭小組首名資格。甫開賽 3 分鐘，荷蘭便藉一次右路攻勢，由杜費斯右路傳中，突尼西亞後衛艾耶斯史基尼門前解圍卻將球踢入自己龍門，助荷蘭領先 1:0 。

4 分鐘後，荷蘭再憑一次右路罰球傳中，中堅華基爾雲迪積克遠柱頭槌頂回中路，隊友波貝比近門施射破網，橙軍憑兩個早段入波，半場領先 2:0 。

荷蘭首名出線鬥摩洛哥