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世界盃2026｜荷蘭3:1輕取突尼西亞 首名晉級32強對摩洛哥

足球世界
更新時間：08:54 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:54 2026-06-26 HKT

美加墨世界盃F組最後一輪，荷蘭以3:1擊敗賽前已篤定小組包尾出局的突尼西亞，321和不敗累積7分，以2分壓倒同日和波的日本，以小組首名晉級32強淘汰賽，成功避過於32強硬撼巴西。橙軍將會與C組次名的摩洛哥爭奪16強席位。 

荷蘭半場領先2:0

兩戰的突尼西亞賽前已肯定出局，荷蘭仍要爭小組首名資格。甫開賽3分鐘，荷蘭便藉一次右路攻勢，由杜費斯右路傳中，突尼西亞後衛艾耶斯史基尼門前解圍卻將球踢入自己龍門，助荷蘭領先1:0

4分鐘後，荷蘭再憑一次右路罰球傳中，中堅華基爾雲迪積克遠柱頭槌頂回中路，隊友波貝比近門施射破網，橙軍憑兩個早段入波，半場領先2:0

荷蘭首名出線鬥摩洛哥

換邊後，突尼西亞於54分鐘由前鋒馬斯杜里接應右路傳中門前頭槌破網，為球隊追近至1:2。荷蘭於61分鐘又將比數拉開，雲赫基接應左路角球前柱頭槌一頂，突尼西亞25門前嘗試解圍仍無法阻止皮球入網，荷蘭最終順利勝3:1，以小組首名晉級32強將對摩洛哥

 

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