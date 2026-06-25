世界盃2026│最佳第3名點計數？ 連教練職員紅黃牌都計埋 一文睇清計算方法

今屆美加墨世界盃增至48隊，淘汰賽亦加入32強，分組晉級賽制與過往不同。12個小組除了首兩名晉級外，8組的最佳第3名都可出線，只有16隊會被踢走。而小組同分計算方法與以往不同，先計算對賽成績，再計算對賽得失球差等；而最佳第3名同樣先計該隊在所屬小組的積分，相同就直接計得失球差，之後計得球、公平競技分。值得一提，操行分不單計算球員的紅、黃牌，連教練職員的紅黃牌都會計埋﹗

分組同分計算方法(依次序)

1. 對賽成績

2. 對賽得失球差

3. 對賽得球

4. 小組得分球差

5. 小組得球

6. 公平競技分(黃牌扣1分、兩黃一紅扣3分、直接紅牌扣4分、一黃加一紅扣5分)

7. 最近一次的世界排名

8. 再之前一次的世界排名，直至分出高低為止

最佳第3名情況

12組中8組成績最好的第3名可以出線，根據之前有相同條例的歐洲國家盃和亞洲盃，取得4分的球隊基本上穩奪出線權，3分球隊料數目眾多，就會由上表第4點開始計算。由於最佳第3名同分先計算小組得分球差，所以預計牽涉的球隊在尾輪就算落後也好，都未必會努力爭取平反敗局，因為要避免再失球令得失球情況更差。

公平競技分準則

由於小組得失球差、得球數目容易相同，有望要以第6點的公平競技分去分排名。公平競技分不單止計算球員，還包括教練和職員的紅黃牌數目，國際足協在世盃官網就在積分榜旁邊加入「球隊職員操行積分」，讓球迷可以即場查詢了解情況。

蘇格蘭於C組以3分取得第3名，要等其餘組別的賽果才知能否晉級。路透社

蘇格蘭於C組以3分取得第3名，要等其餘組別的賽果才知能否晉級。路透社

蘇格蘭於C組1勝2負，球迷感到失望。路透社

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