世界盃2026｜阿爾及利亞半場連追2球 2:1險勝約旦提前一輪踢「新丁」出局

世界盃J組由約旦對上阿爾及利亞，但「新丁」卻經歷如坐過山車般的比賽，上半場在領先一球下，被阿爾及利亞連追2球反勝，提前一輪宣告結束首屆世界盃征程。

阿爾及利亞半場連追2球 2:1踢約旦出局

上半場雖然阿爾及利亞控球更佔優亦有不少攻勢，然而都未有造成太大威脅，12分鐘約旦就先艾達馬利遠射，但被門將沒收，直至36分鐘反而約旦迎重大機會，由左路開始發起攻勢，艾達馬利接應「撻Q」但因禍得福，身後的艾拉舒丹急步上前勁射，為約旦先開記錄，以1:0返回更衣室。

易邊後阿爾及利亞狀態開始回暖，加上換入賓保阿利後攻勢亦更為凌厲，68分鐘此調動就有成效，賓保阿利接應角球，壓過3人下頂入為球隊追平，阿爾及利亞持續壓制73分鐘，由法利斯查爾比遠射但被門將沒收，到82分鐘阿爾及利亞再有角球攻勢，高爾尼把握禁區混戰，上前「執雞」打中門將後再反彈到約旦艾布達哈身上撞入龍門以2:1反勝，約旦2戰2負但因先後不敵阿爾及利亞和奧地利，提早一輪被淘汰。而阿爾及利亞亦將在最後一輪對上奧地利，爭奪小組次名出線席位。