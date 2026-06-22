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世界盃2026│明晨5點法國對伊拉克或遇雷暴 隨時延遲開賽或暫停

足球世界
更新時間：18:22 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:22 2026-06-22 HKT

法國對伊拉克的美加墨世界盃I組次輪賽事，將於美國費城上演，開賽時間為香港時間周二凌晨5時，當地時間是下午5時。然而根據天氣預報，費城在比賽時有機會出現雷暴和大雨，比賽不排除延遲開賽。如果比賽進行間，球場方圓13公里有雷暴，比賽會強制暫停30分鐘，這場法伊之戰有機會成為今屆世盃首場受天氣影響的比賽。

法伊之戰正好撞正雷暴警告

根據天氣預報，費城近日下午至晚上時間有機會出現大雨和雷暴，今場法國對伊拉克正好在當地時間下午5時開賽，正好預計在惡劣天氣之下。由於去年的世界冠軍球會盃有相關經驗，國際足協制定了應急方案，球場方圓13公里出現雷暴，比賽將會強制暫停30分鐘，之後每發生一次雷擊，暫停時間會延長半小時。

球場方圓13里遇雷暴即暫停30分鐘

如果今仗賽前已出現雷暴，比賽會延遲開賽；若賽事進行期間出現雷擊，球證為球員和球迷安全會即時暫停比賽30分鐘，並隨時增加時間，法伊之戰大有機會成為今屆首場受天氣影響的賽事。上年的世冠盃已有6場比賽因極端天氣延誤。

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