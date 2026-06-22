世界盃2026預告｜美斯明晨力爭破紀錄 法國有望提前出線 挪威硬撼塞內加爾免費睇

世界盃第12個比賽日迎來「超級大戰日」！「死亡之組」I組次輪烽煙四起，明晨法國將出擊迎戰伊拉克，挪威則硬撼塞內加爾；至於J組方面，衛冕的阿根廷將火併歐洲勁旅奧地利。香港球迷除了可於凌晨熬夜觀賞兩場強強對話外，明早更可免費連睇兩場激戰，絕對不容錯過！

阿根廷 VS 奧地利 （Now616/618 明晨01:00直播）

J組次輪賽事將於明日凌晨開打，衛冕的「藍白軍團」阿根廷將硬碰歐洲實力份子奧地利。首輪大演帽子戲法的球王美斯（Lionel Messi）腳風極順，今仗只要再有進帳，即可打破世界盃歷史總入球紀錄，勢成全場焦點！今仗勝方不僅能穩坐J組榜首，更可提早鎖定32強淘汰賽席位。阿根廷首戰表現對辦，攻守兼備，實有賴一眾技術上乘的「綠葉」扶持。中場發電機迪保羅（Rodrigo De Paul）或將繼續瞻前顧後，勢助球隊激鬥踢法相對拖泥帶水的奧地利，有望全取三分。

法國 VS 伊拉克 （Now616/618 明晨05:00直播）

身處I組的法國首仗表現慢熱，上仗雖以3:1反勝塞內加爾，但半場前僅得一次禁區外起腳，入局極遲。猶幸「高盧雄雞」板凳深度十足，主帥迪甘斯手握大量兵源可改善進攻流暢度。面對同組實力最弱、首仗以1:4慘敗予挪威的伊拉克，預計迪甘斯今仗大有條件作出大換血，順道考驗一班副選兵能否交出驚喜。

挪威 VS 塞內加爾 （ViuTV 99台 明早08:00免費直播）

I組另一場重頭戲，由「神鋒」夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威迎戰塞內加爾。兩軍陣容均以五大聯賽外流兵為骨幹，實力在伯仲之間。塞內加爾雖以團結見稱，但據報足總陷入財政危機，國腳獎金遲遲未發，或嚴重影響備戰士氣。首輪落敗的他們今仗許勝不許和，勢必大舉出擊，惟急於求成隨時露出破綻。相反，挪威球員高大硬淨，加上夏蘭特衝擊力驚人，反擊極具威脅。挪威若想順利「拆獅」，阿仙奴隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）必須及時提升狀態，為前線鋪橋搭路「做餅」，助球隊全取三分。

約旦 VS 阿爾及利亞 （ViuTV 99台 明早11:00免費直播）

J組上演提早到來的「生死戰」！約旦與阿爾及利亞首輪雙雙落敗，今仗重要性不言而喻。約旦近年進步神速，惟整體陣容實力始終有限；反觀阿爾及利亞上仗雖淨吞阿根廷三蛋，但敗於球王美斯腳下實屬非戰之罪。以旅歐球員為骨幹的阿爾及利亞，人腳質素遠勝約旦，今仗只要重拾水準，絕對有力打開勝利之門，保住出線的一線生機。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。