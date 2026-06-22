世界盃2026｜失業門神變當紅炸子雞！佛得角40歲鋼門世盃爆紅 據報獲多間球會斟介兼瘋狂吸金

世界盃向來是誕生奇蹟的舞台。6月初才在社交媒體宣佈離開效力兩年的葡甲球隊查維斯（Chaves）、頓成自由身的佛得角門神禾仙夏（Vozinha），恐怕怎麼也想不到，自己的命運竟會在今屆世盃迎來180度大逆轉。這位40歲的「失業門神」繼首戰對西班牙屢救險球一戰封神後，今仗再度幫助球隊逼和南美勁旅烏拉圭，令佛得角的出線機率直線飆升。世盃的一鳴驚人不僅讓他聲名大噪，更令他瞬間成為轉會市場的「搶手貨」，據報目前已有多間球會排隊斟介，更接獲大量來自歐洲及中國的商業代言邀約。

世盃首秀引轟動 惹多國球會垂青

據巴西媒體報道，禾仙夏的經理人透露，在首仗以0:0逼和西班牙後，這位經驗豐富的40歲鋼門已引起全球關注。經理人坦言：「說實話，他在世盃首秀後引發了極大轟動，目前已有多支球隊有意將他收歸旗下。儘管禾仙夏見慣風浪，能夠保持冷靜心態，但面對突如其來的爆紅，仍讓他有點應接不暇。」

禾仙夏受到的關注激增。AFP

IG粉絲破1500萬 商業邀約接踵而來

除了球場上的成功，禾仙夏在網絡上亦人氣急升。截至目前（22日），他的IG粉絲人數已由開賽前的5萬人，狂飆突破1500萬大關！這數字不僅超越了德國「門神」紐亞（Manuel Neuer），甚至超越了NBA雷霆當家球星SGA、超級新星雲班耶馬，以及新科NBA總冠軍般臣三人的IG粉絲總和。紅極一時的禾仙夏除了受到各大球會青睞，在商業層面亦迎來大豐收。

經理人補充指，連日來已收到各式各樣的品牌合作報價，當中包括不少巴西企業，而來自歐洲及中國的傳媒與廣告公司亦紛紛敲門尋求形象合作。為了拓展龐大市場，經理人更特意為他在TikTok及中國內地社交平台上開設個人帳號。面對排山倒海的粉絲與商業請求，禾仙夏本人目前正忙於錄製專屬短片及簽名，再由經理人將這些「福利」寄往世界各地，足見這位世盃奇兵的驚人魅力。