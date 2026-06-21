世界盃2026｜兩戰狂轟39腳「食白果」創尷尬紀錄 厄瓜多爾下仗撼德國瀕出局

厄瓜多爾在今屆世界盃陷入了嚴重的「入球荒」！在E組頭兩輪分組賽中，這支南美球隊合共狂轟39腳射門，卻始終無法將皮球送入網窩，目前僅得1和1負的劣績。球隊空有攻勢卻屢屢「食白果」，不僅創下多項世界盃歷史上的尷尬紀錄，目前僅積1分的他們，下場比賽將對陣德國隊，出線形勢更已岌岌可危。

兩戰39射顆粒無收 攻力疲弱成致命傷

厄瓜多爾的「鋒無力」問題在今屆賽事表露無遺。在首仗0:1不敵科特迪瓦的比賽中，球隊全場12次起腳僅1次命中目標（射正），更有3次不幸擊中門框；到今仗面對首次參賽、實力相對較弱的庫拉索，厄瓜多爾更是得勢不得分，全場狂轟27腳射門，卻只能接受0:0戰和的結局。兩場比賽合共39次攻門皆無功而還，成為球隊爭取出線的最大絆腳石。

單場15次中目標不入 創世盃歷史第一

儘管今仗對陣庫拉索未能全取三分，但厄瓜多爾卻在各項進攻數據上刷出多項尷尬紀錄。他們全場27次攻門中有高達15次命中目標，卻屢被庫拉索門神羅姆化解。據數據統計，厄瓜多爾成為了世界盃歷史上，第一支單場取得15次中目標卻未能取得入球的球隊，打破了荷蘭隊塵封48年的尷尬紀錄。

狂刷數據無補於事 出線形勢凶多吉少

這場看似沉悶的0:0，實際上戰況異常激烈。雙方合共貢獻了18次中目標射門，是自1966年有數據統計以來，世界盃歷史上雙方均無入球的比賽中，中目標次數最多的一場。同時，厄瓜多爾的單場15次中目標，不僅是自1966年以來南美球隊在世盃單場的最高紀錄，更是本世紀世界盃單場第二高，僅次於2014年比利時對陣美國時的17次。

無奈這些華麗的進攻數據，最終都無法轉化為實質的積分。面對同組最弱對手失分後，厄瓜多爾目前兩戰僅得1分。最後一場分組賽他們將對陣小組最強的德國隊，出線形勢或凶多吉少。