世界盃2026｜庫拉索「房間哥」15次神救隻手遮天 成世盃歷史法定時間撲救王

今屆世界盃再次誕生一位神奇門將！庫拉索的37歲門神「房間哥」艾萊羅姆（Eloy Room）今仗左飛右撲，全場奉獻15次精彩撲救，不僅令厄瓜多爾的28次狂轟濫炸無功而還，更寫下世界盃歷史單場撲救次數第二多的壯舉。

90分鐘15撲救 越過美國名將侯活

繼日前佛得角門神禾仙夏（Vozinha）面對西班牙作出7次撲救一戰封神後，今屆世盃綠茵場上再現「嘆息之牆」。面對實力佔優的厄瓜多爾，庫拉索全場陷於苦戰，對手控球率高達75%，狂轟28腳射門並有15次命中目標。然而，這15次中框攻門全數被艾萊羅姆神奇化解，成功帶領這支世盃新軍逼和強敵，拿下國家隊史上寶貴的世盃第一分。

作為球隊搶分的絕對功臣，艾萊羅姆的15次撲救讓他高踞世盃史上單場撲救榜次席。翻查紀錄，美國一代名將侯活（Tim Howard）在2014年世盃16強對比利時一役曾創下16次撲救的歷史紀錄，但該數據是涵蓋法定時間連加時的120分鐘賽事；若單計常規的90分鐘，侯活當年的撲救次數為12次。換言之，艾萊羅姆今仗的15次神救，已讓他正式成為世盃史上「法定90分鐘內單場撲救最多」的門將。

荷甲青訓出身 轉戰美洲迎職業生涯第二春

這位一戰成名的37歲老將，目前效力於僅次於美職聯（MLS）的美國足球冠軍聯賽（USL）球隊邁阿密FC。作為荷蘭出生的球員，艾萊羅姆出身自維迪斯（Vitesse）青訓，2008年以19歲之齡出道，並於2015年開始代表庫拉索國家隊征戰。

他的職業生涯擁有豐富的歐洲賽場經驗，曾先後效力維迪斯、燕豪芬（PSV）及伊高斯（Go Ahead Eagles）等荷蘭球會。直至2019年，他才離開歐洲轉戰美洲，加盟美職聯的哥倫布機員，期間亦曾在2023至24球季短暫重返母會維迪斯效力。如今這位老門將在世盃最高舞台上大放異彩，以一己之力寫下歷史，絕對是厚積薄發的最佳寫照。