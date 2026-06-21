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世界盃2026｜厄瓜多爾28次射門全被沒收！「房間哥」15次撲救化身嘆息之牆 助庫拉索奪歷史第1分

足球世界
更新時間：10:07 2026-06-21 HKT
發佈時間：10:07 2026-06-21 HKT

隨著世界盃分組賽進程的推進，出線名額的爭奪亦愈演愈烈。在E組的一場「生死戰」中，厄瓜多爾與庫拉索狹路相逢，最終以0:0和局收場。儘管雙方握手言和，但庫拉索門將艾萊羅姆（Eloy Room）今仗猶如「守護神」上身，全場瘋狂作出15次撲救，不僅力保大門不失，更創下世界盃歷史上單場撲救次數第二多的驚人紀錄。

厄瓜多爾狂攻不果 半場6撲救冠絕今屆

繼同組對手德國以2:1力克科特迪瓦，率先鎖定一個出線席位後，首輪分組賽雙雙告負的厄瓜多爾和庫拉索，今仗均面臨背水一戰。上半場，整體實力佔優的厄瓜多爾反客為主展開猛烈攻勢，控球率高達75%，並創造出8次射門機會。然而，厄軍的6次中框攻門，悉數被庫拉索門將艾萊羅姆神奇化解。這位門神半場錄得6次撲救，創下今屆世界盃上半場撲救次數最多的紀錄，其敏捷的反應令厄瓜多爾鋒線在堪薩斯城體育場徒呼奈何。

換邊後續演神蹟 貓級反應屢救必入球

換邊後，久攻不下的厄瓜多爾繼續加強火力，惟艾萊羅姆的神勇發揮依然是場上主角。他先是在一次角球攻勢中，展現出貓一般的神級反應，將干沙路柏拉達（Gonzalo Plata）近柱接應頭槌二傳的必入球拒之門外；隨後又在另一次角球危機中，連續兩下撲出對方的致命攻門。面對尼爾臣安古路（Nilson Angulo）一記彈地且角度刁鑽的勁射，艾萊羅姆亦能迅速倒地將險球拍出。

28腳狂轟徒勞無功 庫拉索力保清白創歷史

最終全場厄瓜多爾狂轟28腳射門，其中15次命中目標，卻始終無法逾越艾萊羅姆這道「嘆息之牆」，被這位庫拉索門神全數沒收。艾萊羅姆單場15次撲救的壯舉，高踞世界盃歷史單場撲救榜第二位，他以一己之力力保庫拉索城門不失，成功拿下國家隊在世界盃歷史上的寶貴第1分，寫下光輝一頁。
 

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