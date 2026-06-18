世界盃2026｜耶蘭耶創最年輕絕殺紀錄 亞非拉球隊掀「尾段風暴」

加納在補時95分鐘憑藉耶蘭耶（Caleb Yirenkyi）的入球，以1:0絕殺巴拿馬。這場峰迴路轉的賽事不僅為L組的出線形勢增添變數，更折射出今屆世界盃幾大引人注目的新趨勢。

20歲耶蘭耶締造歷史 成世盃最年輕補時絕殺功臣

這場勝仗的最大焦點，無疑是加納的絕殺功臣耶蘭耶。他憑藉這個價值連城的入球，成功將自己的名字刻入世界盃史冊。年齡僅為20歲153天的耶蘭耶，正式成為世界盃歷史上，在補時階段攻入制勝絕殺球的最年輕球員，可謂一戰成名。

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亞非拉球隊展現強大韌性 屢演尾段奇蹟

耶蘭耶的95分鐘絕殺並非偶然，而是今屆賽事一大趨勢的縮影。「尾段絕殺與絕平」已成為本屆世界盃的主旋律。截至目前，共有6場比賽在第80分鐘或之後出現改變最終賽果的關鍵入球，令人驚訝的是，完成這些壯舉的球隊全數來自亞洲、非洲及拉丁美洲。

亞洲球隊方面，韓國在第80分鐘絕殺捷克、卡塔爾在第94分鐘絕平瑞士、日本在第89分鐘絕平荷蘭；拉丁美洲代表烏拉圭則在第80分鐘逼和沙特阿拉伯。而非洲球隊更包辦了今屆賽事至今僅有的兩場「補時絕殺全取3分」好戲——在加納今仗建功之前，科特迪瓦亦曾憑藉阿密特·迪亞路（Amad Diallo）在第90分鐘的絕殺擊退厄瓜多爾。

非洲雙雄展現實用主義 棄控球換積分

這些球隊為何能將懸念保留到最後一刻並伺機反撲？從今日出戰的兩支非洲球隊身上，我們看到了極致的「實用主義」。無論是民主剛果還是加納，均在控球率大幅落後的情況下成功搶分。

面對擁有豪華陣容的葡萄牙，時隔52年重返世界盃決賽週的民主剛果，全場控球率雖然低見25%，但球隊憑藉血肉長城的嚴密防守與極具威脅的快速反擊，最終以1:1成功逼和對手，拿下極具歷史意義的1分。隨後登場的加納亦複製了這套劇本，在控球率僅得38%的劣勢下，成功頂住巴拿馬的狂攻，更在下半場補時階段給予對手致命一擊。這證明了在現代足球中，高效的反擊與堅韌的防守，有時比單純的控球率更具決定性。