世界盃2026｜全場悶戰尾段掀高潮 95分鐘絕殺一箭定江山！加納1:0氣走巴拿馬

世界盃第7個比賽日繼續上演，L組的加納與巴拿馬迎來關鍵的搶分大戰。這場全場大部分時間陷入膠著的賽事，在最後關頭上演戲劇性高潮！加納憑藉耶蘭耶在補時95分鐘門前「一箭定江山」，以1:0絕殺巴拿馬，在這場關乎出線形式的搶分大戰中，驚險戰勝對手全取三分。

由於L組有英格蘭與克羅地亞兩大歐洲強敵同處一組，實力相若的加納與巴拿馬均視今仗為爭取晉級的「生死戰」，雙方都極度渴望在對手身上搶分。開賽初段，兩軍隨即在中場展開激烈拉鋸，但始終未能轉化為入球，半場互交白卷。綜觀上半場戰況，巴拿馬在場面上稍佔上風，踢法較為進取，並成功創造出數次不俗的攻門機會。反觀加納則顯得老鼠拉龜，球隊遲遲未能將皮球送到危險人物安東尼施美安（Antoine Semenyo）腳下，這位進攻核心在前場孤立無援，面對巴拿馬硬朗嚴密的防線顯得一籌莫展。

換邊後，雙方依然踢得步步為營，戰局一度陷入悶戰。直至比賽踏入70分鐘左右，場上局勢才突然掀起波瀾。加納的阿迪積泰（Jonas Adjetey）突然發難，先是一次起腳攻門為巴拿馬防線製造險象；未幾，他再接應傳送獲得一次絕佳的頭槌攻門機會，可惜皮球僅僅擦柱而過！這無疑是「黑星」加納今仗開賽以來最接近入球的黃金機會，令巴拿馬門前一度風聲鶴唳，也讓比賽尾段的懸念推向高潮。

正當全場球迷以為這場賽事注定以0:0和局收場之際，比賽在補時階段迎來戲劇性高潮。戰至第95分鐘，加納策動一次閃電反擊，湯馬斯艾辛迪（Thomas-Asante）高速引球推進，殺入危險地帶後向禁區送出一記精準的致命傳送。無人看管的耶蘭耶（Caleb Yirenkyi）接應後只需輕鬆撞射破網，一箭定江山！這記絕殺入球瞬間令全場加納球迷陷入瘋狂，同時亦將巴拿馬球迷推入絕望的深淵。

這個絕殺賽果對巴拿馬而言無疑極度殘酷。縱觀全場，巴拿馬的整體發揮其實稍佔上風，本應值得力保不失，甚至拿下隊史首個世界盃積分，可惜最終功虧一簣，只能抱憾離場。反觀加納雖然初段慢熱，但隨著比賽深入表現漸入佳境，最終憑藉不放棄的精神換來了這個充滿戲劇性的勝果。憑藉這個價值連城的絕殺入球，加納以1:0驚險擊退巴拿馬，全取L組寶貴三分。今屆世界盃屢屢上演扣人心弦的絕殺好戲，確實讓一眾球迷大呼過癮！