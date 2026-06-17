世界盃2026｜「地標戰之王」夏蘭特起孖膺MVP 創多項神級紀錄 寄語挪威球迷：盡情狂歡吧！

挪威在世界盃首戰以4:1大炒伊拉克，最大功臣非「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland）莫屬。這位挪威神鋒在世盃地標戰上半場即「梅開二度」，毫無懸念當選全場最佳球員（MVP）。賽後他難掩興奮，除了分享首戰世盃的緊張心情，更向遠在挪威的球迷喊話：「無論挪威現在幾點，盡情狂歡吧！」

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延續「地標戰之王」本色 追平隊史世盃紀錄

夏蘭特向來有「首秀必入球」的優良傳統，過往他在各項大賽的地標戰均有進帳，當中包括在歐聯上演帽子戲法、德甲與英超雙雙梅開二度，以及在歐國聯攻入1球。今次首度踏足世界盃最高舞台，他依然不負眾望，開賽僅29分鐘便斬獲世盃處子球，14分鐘後再下一城。

這兩個入球讓他一舉創下多項里程碑：他不僅成為挪威隊史上首位在世界盃單場「起孖」的球員，更憑藉這12分鐘內的兩個入球，直接追平前輩列達爾（Kjetil Rekdal），並列成為挪威男足在世盃歷史上的首席神射手。

入球效率直逼德國傳奇 笑納大禮稱第二球「更正」

數據顯示，夏蘭特在國家隊前51次上陣已狂轟56球，是繼1974年德國傳奇射手梅拿（Gerd Muller，同期62球）之後，近半世紀以來國家隊同期入球效率最高的球員。自2023年初至今，他代表挪威上陣20場正式賽事，當中有17場取得入球（破門率達85%），合共攻入31球；更恐怖的是，從2024年11月至今，他已連續11場國家隊正式比賽取得入球，狀態穩定得令人咋舌。

儘管在場上大殺四方，但夏蘭特賽後受訪時坦言自己亦有「怯場」一刻：「在世界盃首秀絕不容易。我心裡百感交集，充滿緊張。但我們在一個普通的比賽日裡贏了4:1，這非常了不起，我為所有人感到驕傲。」談到自己的兩個入球——特別是第二球笑納了伊拉克後防線回傳失誤送上的「超級大禮」，他幽默地表示：「感覺自己好像帶著劣勢開局一樣。第一個入球很『正』，第二個就更『正』了！」

強調心態管理 籲挪威球迷盡情慶祝

當被問到本場比賽最大的收穫時，這位當家球星展現出成熟的一面，強調「心態管理」的重要性。他認為在場上「努力不去胡思亂想」是最難做到的，這也是球隊在下場比賽前必須學會的課題。他預警下一場比賽將會比今場艱難十倍，球隊必須汲取經驗，將整體水平再提升幾個檔次。

最後，夏蘭特不忘透過鏡頭，向遠在挪威國內關注比賽的球迷送上問候與霸氣宣言：「所有人都預料我們會贏，幸好我們做到了！我不知道挪威現在幾點，但我希望大家正在狂歡！」