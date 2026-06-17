世界盃2026｜夏蘭特首秀梅開二度 伊拉克送大禮 挪威4:1大炒伊拉克迎開門紅

挪威時隔28年重返世界盃決賽週，面對亞洲勁旅伊拉克上演了一場精彩的入球大戰。挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在世盃地標戰大發神威，上半場即梅開二度，當中更笑納伊拉克後防線送出的「超級大禮」。最終挪威以4:1大勝對手，霸氣迎來久違28年的世盃開門紅！

戰況緊湊 夏蘭特飛身剷射拔頭籌

兩隊開賽即擺開進攻陣式，戰況緊湊，伊拉克的前場壓迫做得非常出色，創造了幾次埋門機會，戰至29分鐘，比賽出現突破性發展，挪威策動一次精彩反擊，安東尼奧努沙（Antonio Nusa）直線交予後上助攻的左閘大衛禾菲（David Moller Wolfe），後者在左路底線傳中，夏蘭特展現出極強的爭勝心，飛身將皮球剷入網窩！這不僅是挪威領先的一球，更是這位神鋒在世界盃最高舞台上斬獲的個人首個地標入球。

伊拉克迅速扳平 後防致命失誤送大禮

然而好景不長，39分鐘，伊拉克迅速扳回一城。艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）突破越位陷阱後傳中入危險地帶，艾文侯賽因（Aymen Hussein）在一眾挪威紅衫守將之中力壓群雄，以一記精彩的頭槌頂入死角，為伊拉克追平1:1。

正當伊拉克球迷還在慶祝之際，球隊後防線卻犯下巨大失誤，瞬間由天堂跌落地獄，為挪威送上「超級大禮」。伊拉克後防一次回傳「醫院波」力度嚴重不足，門將查拉哈辛（Jalal Hassan）出迎猶豫不決。夏蘭特展現出頂級殺手的敏銳嗅覺，如猛獸般狂奔施壓，哈辛倉促解圍時，皮球竟直接「省」中夏蘭特的脛骨反彈入網。這位挪威神鋒憑藉對手這記荒唐的失誤送禮，上半場已順利梅開二度。

奧斯迪格泰山壓頂 補時烏龍球鎖定4:1

易邊再戰，雙方在下半場初段互有攻守。直至76分鐘，挪威隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）開出落點極佳的內彎角球，後備入替的奧斯迪格（Leo Ostigard）一躍而起，以一記泰山壓頂式的頭槌破網，為挪威擴大領先優勢至3:1。

戰至補時階段的96分鐘，挪威再錦上添花。夏蘭特展現出驚人的體能與彈跳力，在禁區內接應傳中後頭槌二傳頂回中路。後備上陣的科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）在門前極力干擾對方門將，最終逼使早前為伊拉克建功的艾文侯賽因不慎將皮球撞入自家大門「擺烏龍」。

最終全場比賽結束，挪威以4:1大炒伊拉克。這支北歐勁旅時隔28年重返世界盃舞台即敲響勝鼓，加上對手後防送禮造就夏蘭特狀態大勇，這場完美的「開門紅」無疑為球隊接下來的世盃征途注入了一支強心針。