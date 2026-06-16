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世界盃2026｜伊朗2度落後再2度追平 2:2逼和新西蘭保亞洲不敗

足球世界
更新時間：12:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-16 HKT

世界盃G組由因「美伊戰事」而備受關注的伊朗，對上相隔16年才再闖世界盃的新西蘭，最終伊朗在2度落後下亦大打熱血波，最終以2:2逼和新西蘭，保亞洲今屆不敗走勢。

伊朗2:2逼和新西蘭保亞洲不敗走勢

今場一開波伊朗踢得十分主動試圖先開記錄搶先機，但反而被新西蘭在7分鐘先有機會，由基斯活特闖入禁區和祖斯打一個簡單「撞牆」，由後者施射先開記錄打成1:0，22分鐘伊朗有大機會，由泰利美長驅直入禁區頂勁射可惜中柱，但伊朗亦不用等太久就再有大機會，僅過10分鐘就由列沙伊安補射為球隊追成1:1返回更衣室。

但易邊後54分鐘「歷史總是如此相似」，又有基斯活特和祖斯一個配合，再由祖斯梅開二度，以2:1再度領先，到64分鐘伊朗亦有上半場建功的列沙伊安交出精妙傳中，穆希比走漏在無人看管下頂入以2:2再度追平，最終2隊亦未再有入球握手言和，伊朗今場逼和亦保住了亞洲球隊的不敗走勢。
 

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