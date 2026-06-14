世界盃2026│摩洛哥18歲中場保亞迪打爆卡斯米路 教練：對皇馬已有大師級表現

摩洛哥周六於美加墨世界盃C組首輪1:1賽和巴西，中場更全面佔上風，效力法甲里爾的18歲小將保亞迪(Ayyoub Bouaddi)完勝森巴的明星級中場卡斯米路(Casemiro)，後者大失水準於半場就被換走。該隊教練奧亞比(Mohamed Ouahbi)直言一早已見識過保亞迪的實力，之前在歐聯對皇家馬德里已有大師級表現，所以對他的演出並不驚訝。

保亞迪各項統計完勝卡斯米路

面對5屆世界盃盟主巴西，摩洛哥教練奧亞比大膽地以18歲的保亞迪出任正選防守中場。這名第4次為國家隊披甲的小將不負所望，全場不停奔跑掃蕩，多次持球推進成功協助球隊轉守為攻，全場共有86次觸球，66次傳球60次成功，還有3次過人、6次奪回球權、1次搶斷及1次解圍，13次地面對抗贏9次，23次盤球向前共帶球196.5米。

上季歐聯對皇馬有大師級演出

此子更打爆巴西的星級中場卡斯米路，後者正選披甲在上半場僅得17次傳球，8次地面對抗僅贏2次，更因為領取黃牌而在半場被換走，踢出去年重返國家隊以來水平最低的一場比賽。而保亞迪下半場與前利物浦中場法賓奴泰華利斯交手，同樣不落下風，獲得教練奧亞比大讚：「他第一場國際大賽，就是如此重要的比賽，以他這個年紀有這樣的表現，非常難得。我是從摩洛哥的青訓體系出來，對保亞迪非常熟悉，我確定他會踢出一場精彩的比賽，根本不存在風險。」

摩洛哥教練：我早已預計會有這樣表現!

事實上效力法甲里爾的保亞迪，上季歐聯聯賽階段贏皇馬時已有星級表現，奧亞比指他今仗出彩並不驚訝：「很多人談論他的年齡，但比賽經驗來說他比很多球員還要多。他踢過多場法甲，亦踢過歐聯，上季對皇馬就有大師級演出，所以我早預計到他會有這樣的表現。」