世界盃2026│施利拿連後備出場124秒即入波 加拿大教練激將法成功

美加墨世界盃主辦國之一加拿大周五(12日)登場，在落後一球下逼和波斯尼亞1:1，收錄隊史於世盃決賽周第一分。該隊射手施利拿連(Cyle Larin)後備出場124秒即入波做搶分功臣，教練馬殊(Jesse Marsch)應記一功，他選擇於76分鐘第二次換人時才換入前者讓其攻有饑荒感，還對這名修咸頓前鋒稱要接受做替補的角色，這套激將法起用作拿連出場即大爆發。

第2次換人才讓拿連上陣

加拿大半場落後0:1，教練馬殊於61分鐘首次換人，一口氣換入3名球員，但沒有派上大軍名單上入球第2多的施利拿連。馬殊到76分鐘第2次換人時，才安排拿連出場，這名剛球季下半季為英冠修咸頓出場22次攻入9球的射手，出場124秒就破網率隊追和1:1，並成為2014年以來世盃後備出場最快取得入球的球員。

124秒入波 馬殊激將法奏效

施利拿連入替即大爆發取得第31個國家隊入球，教練馬殊的激將法奏效，他透露當時的情況：「我知道拿連因為沒有正選而不開心，我們簡單傾過這件事，我對他說『你在修咸頓度過了很出色的球季，不管正選還是後備，你每場都有影響力，但你現在必須接受後備這個角色』。」馬殊更指他沒有在首批換人時安排拿連出場，而是等到更後時間才行動，這做法相當成功。

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馬殊：我叫他接受後備這角色﹗

馬殊亦滿意道：「我們做出的換人行動產生很大影響，這些決定是不錯的。我要讓球隊、球員都有信心，確保無論在戰術、心理還是精神層面，都以我們想要的方式去完成比賽。」

馬殊的激將法奏效。路透社

馬殊的激將法奏效。路透社

馬殊的激將法奏效。路透社