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世界盃2026｜東道主加拿大1：1逼和波斯尼亞 取隊史第一分

足球世界
更新時間：05:21 2026-06-13 HKT
發佈時間：05:21 2026-06-13 HKT

美加墨世界盃來到第二個比賽日，東道主之一的加拿大於B組迎戰波斯尼亞，最終兩軍各一言和。

祖禾盧傑為波斯尼亞開紀錄

今場首個巨威脅埋門來自加拿大，一次右路傳中，禁區內的波斯尼亞守將解圍落在中路，加拿大的約拿芬大衛無人看管下射門，但角度力量欠奉下，被波斯尼亞門將尼高拉華斯積輕鬆沒收。未能把握機會的加拿大之後失守，波斯尼亞21分鐘一次右路角球，前柱的哥拉辛拿斯頭槌跣後二傳，中路的祖禾盧傑近門頂入。波斯尼亞半場領先1：0。

祖禾盧傑為波斯尼亞打開紀錄。路透社
祖禾盧傑為波斯尼亞打開紀錄。路透社
施利拿連為加拿大扳平。路透社
施利拿連為加拿大扳平。路透社
加拿大取得隊史歷來世界盃第一分。路透社
加拿大取得隊史歷來世界盃第一分。路透社

落後的加拿大下半場積極反撲，但兩次攻門被護空門，先在53分鐘有拿耶亞的攻門被門前解圍；67分鐘奧奴華斯爾的頭槌，又被尼高拉基迪護空門。主隊最終於78分鐘扳平，施利拿連在中路接應隊友短傳，控球轉身後隨即起腳破網，整個動作流暢相當精彩。最終加拿大以1：1賽和波斯尼亞，取得隊史在世界盃決賽周的第一分。

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