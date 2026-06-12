英超｜態度強硬拒當「水魚」！曼城1.2億鎊求購安達臣被拒考慮放棄交易

正當外界以為曼城將以破紀錄天價簽入英格蘭中場新星艾利洛安達臣（Elliot Anderson）之際，這宗全城矚目的轉會卻隨時面臨難產。據英國媒體報道，曼城開出的1.2億英鎊（約12億港元）第二輪報價已正式被諾定咸森林拒絕；而作風強硬的曼城主席穆巴拉克（Khaldoon Al-Mubarak）亦不甘被當作「水魚」任人宰割，正考慮徹底放棄這宗交易！

森林老闆堅持「一次過付清」

據悉，曼城這筆總值1.2億鎊的報價中，包含了1億鎊的底價以及2,000萬鎊與表現掛鉤的浮動條款（Add-ons）。然而，諾定咸森林老闆馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）態度極為強硬，堅持要求曼城必須全額一次過付清所有費用，因而一口回絕了報價。

面對森林的獅子開大口，曼城主席穆巴拉克已表明拒絕捲入任何形式的「惡性競價戰」。他認為，對於一位至今尚未踢過歐聯、仍有許多東西需要證明的23歲年輕球員來說，曼城的出價已經極具誠意。若這筆交易以1.2億鎊成交，安達臣將一舉超越國家隊隊友比寧咸（1.15億鎊加盟皇馬）及迪格蘭賴斯（1.05億鎊加盟阿仙奴），成為史上身價最高的英格蘭球員。

主席穆巴拉克作風鐵腕

曼城在轉會市場上一向有著清晰的預算紅線。穆巴拉克過去已多次證明，一旦他認為球會被對方「敲竹槓」，他會毫不猶豫地抽身離場。最著名的例子莫過於2018年，曼城在爭奪華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）時，因利物浦開出天價而果斷退出，轉而物色其他目標。

雖然安達臣本人已明確表態，在曼聯、車路士及曼城三家豪門之間，他唯一傾心於曼城，但「藍月亮」強調交易必須在合理的條件下進行。安達臣在2024年以3,500萬鎊由紐卡素轉投森林，隨後憑藉驚人天賦躍升為英超最頂尖的超新星之一。