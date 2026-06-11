港超聯｜至尊選址沙田運動場做主場 班主王至尊透露外援水平最低消費T2、J2

世界盃2026周四深夜正式開鑼，又一城特設「Icons of the Pitch」展覽，周四邀請到至尊足球會班主王至尊（Jim）、來年擔任主帥的盧均宜以及2位港腳余在言和劉家喬出席開幕，Jim指來季組軍大致完成，並指外援具備一定的水平，亦正全力推進以沙田運動場為主場，而盧均宜則指來年戰術會以逼搶為主，亦會優先令年輕球員習慣超聯節奏。

王至尊指正全力推進沙田運動場的維修，爭取來季及時入主。攝影：魏國謙

王至尊（右1）、來年擔任主帥的盧均宜（右2）以及余在言（左2）和劉家喬（左1）。攝影：魏國謙

王至尊指外援水平最低消費T2、J2

至尊來季獲升超資格，Jim活動後受訪透露球會以沙田體育會會籍升班，名字亦預計將改為「至尊沙田」，而Jim提到球隊組軍已大致完成，外援方面除了馬文、馬斯奧和朴叡俊已確認外，亦會從海外簽入前、中、後各1名外援，他亦指外援水平水平「最低消費J2、T2水平」：「水準絕對唔會太低，當然大家都知香港之前有好多水貨，所以一日未落場都未知踢唔踢得，但我都用咗我唔同嘅關係包括世界各地嘅球探或者球會，都寄咗3、400條片俾均宜揀，當然有啲目標我哋簽唔到，但呢3個我哋都覺得幫到我哋。」Jim亦大賣關子指大概7月將會發佈大軍名單。

又一城特設「Icons of the Pitch」展覽周四邀請到王至尊（Jim）、盧均宜、余在言、劉家喬等出席開幕。攝影：魏國謙

至尊主場落戶沙田運動場

而主場方面Jim指正盡力安排起用沙田運動場，但坦言基礎設施仍有不少維修工作並指：「情況係正面嘅，但呢個係分秒必爭嘅事，我覺得去水、鋪草呢啲已經執得7788，係一啲基礎設施嘅嘢可能要處理得好啲。」他亦指若未能趕及開季亦會和足總申請先踢客場，但目標是至少要踢10場主場，不然沒什麼意思，Jim透露會嘗試在主場比賽日設更多娛樂項目如邀請歌手和嘉賓。而提到班費上Jim透露帳面上是500-900萬，但認為能提供的娛樂資源不能一概而論量化，亦透露將設會員制，並確保收穫絕對比付出多。

盧均宜指來季會重用年輕球員先練體能為主。攝影：魏國謙

來季將擔任球隊主帥的盧均宜首擔超聯主帥。攝影：魏國謙

盧均宜擔主帥 重用年輕球員先練體能

而來季將擔任球隊主帥的盧均宜首擔超聯主帥，他笑指首要目標是護級，並透露大致保留原班底，另外亦會有3-4位沙田的球員隨隊升超，他亦指陣中比較多年輕球員，來季期望可以踢得更進取和鍛鍊他們的體能：「我哋會踢得進取啲，我哋隊入面有好多年輕人所以會打多啲壓迫，但首先，我們必須提升他們的體能，因為他們可能還未接觸過港超聯的比賽速度。我們都經歷過，知道體能對球員非常重要，所以這方面一定要做得好，再慢慢改變他們的踢法。」

記者/攝影:魏國謙